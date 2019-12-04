Судебный комитет нашел в действиях Трампа основания для импичмента

Источник материала: Tut.by

Трамп поставил свои интересы выше интересов и безопасности Штатов, заявил на слушаниях представитель Демпартии Джеральд Надлер. В частности, по его словам, президент дважды просил руководство другого государства вмешаться в выборы, передает CNN .



Джеральд Надлер. Фото: Reuters

Трамп, по словам Надлера, ставит собственные интересы выше национальной безопасности США и «самого ценного права — способности каждого участвовать в честных выборах, свободных от коррупции». «В Конституции есть решение для президента, который ставит свои личные или политические интересы выше интересов нации — власть импичмента», — сказал он.



По словам Надлера, Трамп совершил «влекущее импичмент нарушение», которое «представляет угрозу национальной безопасности и следующим выборам», передает Reuters .



Трамп дважды просил иностранное правительство вмешаться в американские выборы — в 2016 и 2020 году, заявил Надлер. «В обоих случаях его поймали. И в обоих случаях он сделал все, что в его силах, чтобы американцы не узнали правду о его поведении», — приводит его слова CBS News .



В свою очередь ведущий республиканец в составе комитета Даг Коллинз раскритиковал демократов за скорость, с которой продвигается расследование по импичменту. По его словам, представители демпартии «одержимы выборами в следующем году» и их действия вызваны страхом проиграть. Он также потребовал, чтобы показания по импичменту дал председатель комитета по разведке Адам Шифф.



На слушаниях, которые начались вечером 4 декабря, выступили четыре эксперта по Конституции США - профессора четырех ведущих школ права. Они должны помочь юридическому комитету определить, можно ли предъявить Трампу обвинения, влекущие импичмент, на основании его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся в июле.



3 декабря комитет по разведке палаты представителей конгресса США опубликовал окончательную версию доклада в рамках процедуры импичмента Трампу. 300-страничный документ основан на свидетельских показаниях, данных в ходе слушаний. По мнению авторов доклада, Трамп хотел вынудить Зеленского инициировать расследование в отношении сына бывшего вице-президента Джозефа Байдена — одного из главных его соперников на грядущих выборах 2020 года.



Свой доклад в защиту Трампа представили и республиканцы, которые сочли предъявленные президенту обвинения бездоказательными. Они утверждают, что Трамп не оказывал давления на Киев с требованием начать расследование против Хантера Байдена, который ранее входил в управление украинской компании Burisma. Кроме того, отметили авторы доклада, показания свидетелей не поддерживают предположение о заморозке военной помощи Украине, пока это требование не будет выполнено.