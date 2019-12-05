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Туск назвал главную ошибку Евросоюза
06.12.2019 08:34 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Бывший глава Евросовета Дональд Туск заявил, что выход Великобритании из Европейского Союза — это одна из самых масштабных ошибок в истории ЕС, сообщает
Политик отметил, что за пять лет его пребывания на посту главы ЕС, отмеченных кризисом в Греции, миграционными проблемами и изменением вектора политики США после избрания Дональда Трампа, выход Великобритании из Евросоюза стал наиболее болезненным вопросом.
По его словам, Brexit случился в результате кампании, отмеченной «беспрецедентной готовностью лгать». Туск уверен, что и для ЕС, и для Великобритании было бы лучше, если бы не было Brexit.
Кроме того, бывший глава Евросовета сказал, что предчувствовал итоги голосования за два-три месяца до референдума в Британии.
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Политик отметил, что за пять лет его пребывания на посту главы ЕС, отмеченных кризисом в Греции, миграционными проблемами, но выход Великобритании из Евросоюза...
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