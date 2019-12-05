ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Туск назвал главную ошибку Евросоюза

06.12.2019 08:34 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Бывший глава Евросовета Дональд Туск заявил, что выход Великобритании из Европейского Союза — это одна из самых масштабных ошибок в истории ЕС, сообщает The Guardian.


Фото: Reuters

Политик отметил, что за пять лет его пребывания на посту главы ЕС, отмеченных кризисом в Греции, миграционными проблемами и изменением вектора политики США после избрания Дональда Трампа, выход Великобритании из Евросоюза стал наиболее болезненным вопросом.

По его словам, Brexit случился в результате кампании, отмеченной «беспрецедентной готовностью лгать». Туск уверен, что и для ЕС, и для Великобритании было бы лучше, если бы не было Brexit.

Кроме того, бывший глава Евросовета сказал, что предчувствовал итоги голосования за два-три месяца до референдума в Британии.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Политик отметил, что за пять лет его пребывания на посту главы ЕС, отмеченных кризисом в Греции, миграционными проблемами, но выход Великобритании из Евросоюза...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Власти Франции отметили высокую эффективность действий организаторов манифестаций
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
06.12.2019
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика