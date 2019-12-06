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Брата убитого сектантами на Урале мальчика поместили в психиатрическую больницу

07.12.2019 20:38 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вместе с ним в больницу поступили еще двое детей, чьи родители состояли в секте. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Брат убитого в Екатеринбурге девятилетнего мальчика поместили в психиатрическую больницу вместе с еще двумя детьми, родители которых состояли в секте. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в правоохранительных органах.

8 ноября ТАСС сообщил об убийстве девятилетнего ребенка в Чкаловском районе Екатеринбурга. По одной из версий, мальчик мог стать жертвой секты. В понедельник отец ребенка был арестован Ленинским районным судом Екатеринбурга до 26 января 2020 года. Мать ребенка — гражданка Беларуси, у мальчика — российское гражданство.

«В психиатрическую больницу поступили трое детей, родители которых состояли в секте. Среди них — старший брат погибшего ребенка, ему 12 лет, он никогда не учился в школе», — сказал собеседник агентства. Источник добавил, что дети проходят полное обследование, так как подвергались психическому давлению.

Родители убитого в Екатеринбурге мальчика состояли в секте. Сейчас там находится еще одна белоруска

Причиной смерти девятилетнего мальчика, тело которого обнаружили в екатеринбургском парке, стала механическая асфиксия. Об этом говорится в сообщении, распространенном следственным управлением СК России по Свердловской области в понедельник. Пресс-служба СК РФ сообщала, что, по предварительным данным, отец расправился со своим сыном в связи с возникшей личной неприязнью.

МВД России по Свердловский области Валерий Горелых, родители погибшего мальчика были ранее задержаны в Уфе. «На железнодорожном вокзале и был задержан оперуполномоченными подозреваемый 1979 года рождения — отец погибшего ребенка. Гражданин намеревался скрыться в другом регионе», — отметил полковник Горелых, добавив, что там же была задержана еще одна фигурантка дела — женщина 1971 года рождения.

 
 
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Вместе с ним в больницу поступили еще двое детей, чьи родители состояли в секте. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
 
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