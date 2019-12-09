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Экс-мэр Москвы Юрий Лужков умер в Германии

10.12.2019 13:55 — Новости Мира | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался сегодня на 84 году жизни. По неподтвержденной пока информации, он умер в одной из клиник Мюнхена, где ему проводили операцию на сердце.

Посольство России в Германии подтвердило смерть бывшего мэра Москвы.

«В субботу он был здоров. Я его видел, он улыбался. Вчера он находился дома с женой и тоже был абсолютно здоров. Вчера они вылетели из России в Германию», - рассказал его шурин Виктор Батурин.

По его словам, информация, что Лужков умер во время операции на сердце, пока не проверена, передает «Вечерняя Москва».

Лужков вступил в должность столичного мэра в 1992 году, а в 2010-м был уволен с этого поста тогдашним президентом России Дмитрием Медведевым «в связи с утратой доверия».

В сентябре 2016 года указом президента РФ Владимира Путина он был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, орденом Почета, "За военные заслуги" и другими наградами.

В годы работы на посту мэра Лужков сделал много для Москвы, ввел обязательную регистрацию граждан, приезжающих в столицу из регионов России и стран СНГ.

Свои соболезнования родным и близким Лужкова выразил Александр Лукашенко.

 
 
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Бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался сегодня на 84 году жизни. По неподтвержденной пока информации, он умер в одной из клиник Мюнхена, где ему проводили операцию...
 
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