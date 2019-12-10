|
В Афганистане взорвали машину вблизи конвоя НАТО
11.12.2019 07:38 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Взрывное устройство сработало в машине рядом с конвоем НАТО в районе Баграм в афганской провинции Парван, возможны пострадавшие. Об этом в среду сообщило агентство
По данным агентство
Источник агентства в НАТО опроверг информацию о том, что целью нападавших был конвой альянса. По его словам, боевики радикального движения «Талибан» попытались атаковать больницу, расположенную вблизи базы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инцидент произошел в районе Баграм в провинции Парван, возможны пострадавшие.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)