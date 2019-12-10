В Афганистане взорвали машину вблизи конвоя НАТО

Источник материала: Tut.by

Взрывное устройство сработало в машине рядом с конвоем НАТО в районе Баграм в афганской провинции Парван, возможны пострадавшие. Об этом в среду сообщило агентство Pajhwok .

По данным агентство «Синьхуа» , взрыв произошел около авиабазы Баграм, которая является крупнейшей авиабазой вооруженных сил США и войск НАТО в Афганистане.

Источник агентства в НАТО опроверг информацию о том, что целью нападавших был конвой альянса. По его словам, боевики радикального движения «Талибан» попытались атаковать больницу, расположенную вблизи базы.