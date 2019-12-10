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В Афганистане взорвали машину вблизи конвоя НАТО

11.12.2019 07:38 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Взрывное устройство сработало в машине рядом с конвоем НАТО в районе Баграм в афганской провинции Парван, возможны пострадавшие. Об этом в среду сообщило агентство Pajhwok.

По данным агентство «Синьхуа», взрыв произошел около авиабазы Баграм, которая является крупнейшей авиабазой вооруженных сил США и войск НАТО в Афганистане.

Источник агентства в НАТО опроверг информацию о том, что целью нападавших был конвой альянса. По его словам, боевики радикального движения «Талибан» попытались атаковать больницу, расположенную вблизи базы.

 
 
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Инцидент произошел в районе Баграм в провинции Парван, возможны пострадавшие.
 
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