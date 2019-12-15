Эстонский министр назвал своих финских коллег кухарками во власти. Пришлось извиняться

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Ультраправый эстонский политик, глава МВД Март Хельме вызвал скандал своими высказываниями о финском премьер-министре Санне Марин. Хельме вспомнил слова Ленина про кухарок во власти и заявил, что «красные» пытаются уничтожить финское государство.



Март Хельме. Фото: Reuters

Что произошло

15 декабря Март Хельме принимал участие в передаче «Räägime asjast» («Поговорим о деле»). Речь зашла о новом финском правительстве и премьер-министре Санне Марин .

«От того, что теперь произошло в Финляндии, просто волосы дыбом встают», — заявил Хельме.

«Я в связи с этим напомнил бы слова Владимира Ульянова-Ленина о том, что любая кухарка может стать министром, — цитирует Хельме русская онлайн-версия эстонской газеты Postimees . — А вот тут мы как раз и видим, как продавщица поднялась до премьер-министра и как некоторые другие уличные активисты и необразованные люди выбились в члены правительства».

«Красные (…) пришли к власти и отчаянно пытаются ликвидировать финское государство», — цитирует Хельме эстонская версия портала Delfi.

Как пишет Postimees, радиостанция Tre Raadio, в эфире которой проходила беседа, принадлежит Сийму Похлаку, однопартийцу Хельме.

Кто такой Март Хельме

Март Хельме — лидер националистической партии EKRE, министр внутренних дел (с апреля 2019 года), бывший дипломат, бывший посол Эстонии в России. Эстонские и международные СМИ называют этого политика ультраправым, также как и его партию EKRE — Консервативную народную партию Эстонии.

Представители EKRE выделялись высказываниями, граничащими с сексизмом, расизмом и ультраправым национализмом.

Партия была основана в 2012 году, через три года она набрала 8,1% голосов на национальных выборах, в 2019 году — уже 17,8%. Тогда же партия вошла в правительство, получив пять портфелей из 15.

Лидеры EKRE выступают против централизации Евросоюза, защищают наименее благополучные слои населения и требуют у России вернуть территории, которые они считают исконно эстонскими.

Как отреагировали финны

Премьер-министр Финляндии Санна Марин ответила на своей странице в «Фейсбуке»: «Я очень горжусь Финляндией. Тут ребенок из бедной семьи может добиться многого упорным трудом. Ты можешь быть премьер-министром, если хочешь быть премьер-министром. Без рабочих Финляндия не смогла бы выжить. Я горжусь работой каждого сотрудника, профессионала и предпринимателя».



Санна Марин. Фото: Reuters

Министр образования Финляндии Ли Андерссон высказалась в «Твиттере». «Это можно использовать для создание бренда Финляндии как страны. Финляндия — страна, где кассир магазина может стать премьер-министром», — цитирует Андерссон эстонская версия портала Delfi.

Как отреагировали эстонцы

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд позвонила президенту Финляндии Саули Нийнисте, извинилась за Марта Хельме и попросила передать извинения премьер-министру Санне Марин.

Публичные извинения принесла также парламентская комиссия по иностранным делам. «По убеждению членов комиссии, историческая дружба между Эстонией и Финляндией останется неизменной вопреки отдельным высказываниям, которые в последнее время допускал член правительства Эстонии», — сказано в заявлении парламентариев.

«С Финляндией и ее народом у нас особые отношения, и я надеюсь, что эти неподобающие комментарии никак на них не повлияют», — отметил в беседе с Delfi министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

Оппозиционная Партия реформ потребовала отставки Хельме, в противном случае пообещала инициировать вотум недоверия. «Заявления Марта Хельме вредят международной репутации Эстонии. Это давно уже не внутриполитическая борьба, а ситуация, которая в целом позорит Эстонию», — цитирует Delfi главу партии Каю Каллас.

Евродепутат Яна Тоом на своей страничке в «Фейсбуке» отметила, что Хельме неправильно процитировал Ленина. На самом деле Ленин говорил, что каждую кухарку можно научить управлять государством. Яна Тоом, будучи представительницей премьерской Центристской партии, задалась вопросом — что Хельме делает в правительстве.

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас (Центристская партия) написал в «Фейсбуке», что Финляндия — союзник Эстонии, и отметил первый позитивный контакт с новой финской коллегой.

«Больше нечего сказать»

Комментируя ситуацию вокруг своих высказываний, Март Хельме заявил эстонскому национальному телевидению ERR следующее: «Я никого не оскорблял. Это вы оскорбляете финский народ своими репортажами и статьями. Вы раздули из мухи слона. Мне больше нечего сказать».

Позже, накануне собрания Коалиционного совета, Март Хельме сказал, что ни перед кем извиняться не будет.

Однако после этого заседания, как сообщают эстонские СМИ , Хельме все же, хоть и неохотно, но извинился за свои слова.

«Это конкретное предложение о премьер-министре Финляндии, которое вы [журналисты] истолковали как унижающее ее, я в действительности истолковал как признание. Признание того, что с низкого социального уровня можно подняться на вершину политики», — сказал Хельме в понедельник журналистам по окончании переговоров с премьер-министром Юри Ратасом.

«Во-вторых, если кто-то неправильно это понял, во многом благодаря расставленным эстонскими СМИ акцентам, то, действительно, я хочу сказать, что я прошу прощения у премьер-министра Финляндии, если эти неверно понятые [слова] разошлись и в Финляндии», — сказал лидер EKRE.