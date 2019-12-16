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Эксперты назвали причины смерти организатора «Белых касок»
17.12.2019 01:10 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сооснователь организации «Белые каски» Джеймс Ле Мезюрье умер от травм, которые получил при падении с высоты. К таким выводам пришли судмедэксперты, сообщает турецкая газета
Доклад представил Институт судебной медицины. Эксперты считаю, что мужчина погиб из-за многочисленных переломов и внутреннего кровотечения.
На его теле не нашли следов ДНК другого человека, пишет
Напомним, тело Ле Мезюрье
Джеймс Ле Мезюрье был офицером британской армии и частным советником по вопросам безопасности, в 2013 году он основал организацию «Белые каски», которая действует на территориях, подконтрольных сирийской оппозиции.
В организации заявляют, что не занимают ни одну из сторон конфликта в Сирии, а их цель — поиск выживших после бомбежек, эвакуация гражданских из опасных районов, доставка гуманитарной помощи. Волонтерами в организации выступают бывшие врачи, учителя, инженеры и другие граждане, не военные. Всего в организации около 3000 человек. Организация финансируется странами Запада. В России «Белые каски» обвиняли в подготовке провокаций для дискредитации сирийской правительственной армии.
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Сооснователь организации «Белые каски» Джеймс Ле Мезюрье умер от травм, которые получил при падении с высоты.
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