Эксперты назвали причины смерти организатора «Белых касок»

Источник материала: Tut.by

Сооснователь организации «Белые каски» Джеймс Ле Мезюрье умер от травм, которые получил при падении с высоты. К таким выводам пришли судмедэксперты, сообщает турецкая газета Hurriyet .



Фото: haberturk.com

Доклад представил Институт судебной медицины. Эксперты считаю, что мужчина погиб из-за многочисленных переломов и внутреннего кровотечения.

На его теле не нашли следов ДНК другого человека, пишет TRT Haber .

Напомним, тело Ле Мезюрье нашли возле его дома в Стамбуле 11 ноября этого года. Мужчина вместе с женой жил на третьем этаже. В полиции рассматривали версию самоубийства.

Джеймс Ле Мезюрье был офицером британской армии и частным советником по вопросам безопасности, в 2013 году он основал организацию «Белые каски», которая действует на территориях, подконтрольных сирийской оппозиции.

В организации заявляют, что не занимают ни одну из сторон конфликта в Сирии, а их цель — поиск выживших после бомбежек, эвакуация гражданских из опасных районов, доставка гуманитарной помощи. Волонтерами в организации выступают бывшие врачи, учителя, инженеры и другие граждане, не военные. Всего в организации около 3000 человек. Организация финансируется странами Запада. В России «Белые каски» обвиняли в подготовке провокаций для дискредитации сирийской правительственной армии.