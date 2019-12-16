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К смертной казни приговорили бывшего президента Пакистана

17.12.2019 11:41 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Специальный суд Пакистана приговорил бывшего президента страны Первеза Мушаррафа к смертной казни по делу о госизмене, пишет Gulf News.


Первез Мушарраф. Фото: Reuters

Мушарраф пришел к власти в результате государственного переворота в 1999 году, он был президентом с июня 2001-го по август 2008 года.

В 2007 году, в ходе подготовки судом к рассмотрению вопроса о легитимности переизбрания Мушаррафа на пост главы государства, президент ввел в стране чрезвычайное положение, приостановил действие Конституции и арестовал судей Верховного суда, объяснив свои действия угрозой со стороны экстремистов. Впоследствии это решение президента стало основанием для дела о госизмене.

Мушарраф сложил с себя полномочия президента в августе 2008 года на фоне угрозы импичмента, отказа в поддержке со стороны стран Запада и национальной армии.

В 2009 году против него возбудили дело из-за незаконного смещения судей, а в 2011 году суд выдал ордер на арест бывшего президента по делу об убийстве премьер-министра Беназир Бхутто, погибшей в результате теракта в декабре 2007 года.

После ухода с поста президента Мушарраф жил в Объединенных Арабских Эмиратах и Великобритании. В 2013 году он вернулся в Пакистан для участия в парламентских выборах, однако был дисквалифицирован. В том же году его поместили под домашний арест, позже разрешив выезжать за рубеж для лечения.

 
 
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Сторона обвинения считает, что Мушарраф совершил госизмену, введя в Пакистане чрезвычайное положение в 2007 году перед тем, как суд успел оценить легитимность его...
 
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