|
Бывший супруг принцессы Норвегии писатель Ари Бен покончил с собой
26.12.2019 08:02 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Норвежский писатель, художник и бывший супруг принцессы Норвегии Марты Луизы и отец трех ее детей Ари Бен покончил с собой в возрасте 47 лет. Об этом сообщает
«Мы, самые близкие люди Ари Бена, с глубоким прискорбием вынуждены сообщить, что сегодня он покончил жизнь самоубийством. Мы просим уважать нашу частную жизнь в предстоящий период», — приводит телекомпания заявление семьи писателя, которое озвучил менеджер Гейр Хоконсунд.
«Он был важной частью нашей семьи в течение многих лет, и мы сохраним теплые и хорошие воспоминания о нем. Мы сожалеем, что наши внуки потеряли своего любимого отца», —
Ари Бен женился на принцессе Марте Луизе в 2002 году. Бен познакомился со своей будущей женой благодаря своей материи, которая была наставником принцессы по физиотерапии.
У пары осталось три дочери — Мод, Лия и Эмма. В 2017 году Ари Бен и Марта Луиза развелись.
«Мы чувствуем себя виноватыми, потому что мы больше не можем создать безопасную гавань, которой заслуживают наши дети», — объяснила тогда принцесса причину развода.
Ари Бен написал три романа, три коротких рассказа, одну пьесу и прозу «От сердца к сердцу». Последнее произведение было написано в соавторстве с принцессой Мартой Луизой.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Норвежский писатель, художник и бывший супруг принцессы Норвегии Марты Луизы и отец трех ее детей Ари Бен покончил с собой в возрасте 47 лет.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)