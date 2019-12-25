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Бывший супруг принцессы Норвегии писатель Ари Бен покончил с собой

26.12.2019 08:02 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Норвежский писатель, художник и бывший супруг принцессы Норвегии Марты Луизы и отец трех ее детей Ари Бен покончил с собой в возрасте 47 лет. Об этом сообщает BBC.

«Мы, самые близкие люди Ари Бена, с глубоким прискорбием вынуждены сообщить, что сегодня он покончил жизнь самоубийством. Мы просим уважать нашу частную жизнь в предстоящий период», — приводит телекомпания заявление семьи писателя, которое озвучил менеджер Гейр Хоконсунд.

«Он был важной частью нашей семьи в течение многих лет, и мы сохраним теплые и хорошие воспоминания о нем. Мы сожалеем, что наши внуки потеряли своего любимого отца», — заявили король Харальд и королева Соня в кратком коммюнике.

Ари Бен женился на принцессе Марте Луизе в 2002 году. Бен познакомился со своей будущей женой благодаря своей материи, которая была наставником принцессы по физиотерапии.

У пары осталось три дочери — Мод, Лия и Эмма. В 2017 году Ари Бен и Марта Луиза развелись.

«Мы чувствуем себя виноватыми, потому что мы больше не можем создать безопасную гавань, которой заслуживают наши дети», — объяснила тогда принцесса причину развода.

Ари Бен написал три романа, три коротких рассказа, одну пьесу и прозу «От сердца к сердцу». Последнее произведение было написано в соавторстве с принцессой Мартой Луизой.

 
 
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Норвежский писатель, художник и бывший супруг принцессы Норвегии Марты Луизы и отец трех ее детей Ари Бен покончил с собой в возрасте 47 лет.
 
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