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Путин позвонил Трампу и поблагодарил его за помощь в предотвращении терактов в России
29.12.2019 19:26 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Владимир Путин провел вечером 29 декабря телефонный разговор с Дональдом Трампом. Об этом
«Владимир Путин поблагодарил Дональда Трампа за переданную по линии специальных служб информацию, которая помогла предотвратить совершение террористических актов в России», — говорится в сообщении.
Путин и Трамп условились о продолжении двустороннего сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом.
О каких именно сведениях и предотвращенных преступлениях идет речь, не сообщается. Указано, что телефонный разговор состоялся по инициативе российской стороны.
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О каких именно сведениях и предотвращенных преступлениях идет речь, не сообщается. Указано, что телефонный разговор состоялся по инициативе российской стороны.
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