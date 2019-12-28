Путин позвонил Трампу и поблагодарил его за помощь в предотвращении терактов в России

Источник материала: Tut.by

Владимир Путин провел вечером 29 декабря телефонный разговор с Дональдом Трампом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин поблагодарил Дональда Трампа за переданную по линии специальных служб информацию, которая помогла предотвратить совершение террористических актов в России», — говорится в сообщении.

Путин и Трамп условились о продолжении двустороннего сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом.

О каких именно сведениях и предотвращенных преступлениях идет речь, не сообщается. Указано, что телефонный разговор состоялся по инициативе российской стороны.