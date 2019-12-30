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Киев заявил о мировом соглашении с «Газпромом» по антимонопольному спору

30.12.2019 22:10 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Заместитель министра юстиции Украины — уполномоченный по вопросам Европейского суда по правам человека Иван Лещина заявил, что Киев и «Газпром» подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже. Об этом он написал в Facebook.


Фото: Reuters

«Подробностей сделки я раскрывать не могу, потому что она конфиденциальная», — сказал он. При этом Лещина указал на важность того, что Россия отзывает свои требования, а Украина, в свою очередь, не нарушает права не заключать мировых соглашений в инвестиционных арбитражах.

Мировое соглашение по делу «Газпром» против Украины», которое по иску российской компании рассматривает суд Женевы, должно было быть заключено 29 декабря. Это соглашение в том числе должно предусматривать, что Киев откажется от требований к российской компании, основанных на решении Антимонопольного комитета Украины.

К своей записи замминистра прикрепил фотографию документа, на котором стоят подписи зампреда «Газпрома» Елены Бурмистровой и главы украинского Минюста Дениса Малюськи.

«И, что еще более важно, подписание соглашения открывает путь для заключения долгосрочных договоров на транспортировку газа между „Нафтогазом“ и „Газпромом“, к которым стремилась Украина», — заключил он.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу «Газпрома».

Речь идет о сумме $ 7,4 млрд с учетом пени, которую в декабре 2016 года Хозяйственный суд Киева по иску Антимонопольного комитета Украины постановил принудительно взыскать с «Газпрома» в качестве штрафа за нарушение контракта с «Нафтогазом». В комитете иск объясняли тем, что «Газпром» резко сократил объем газа, прокачиваемого в Европу через Украину. Все попытки «Газпрома» обжаловать решение суда к успеху не привели.

 
 
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Речь идет о претензии со стороны Антимонопольного комитета Украины на $ 7 млрд, которая касается злоупотребления монопольным положением «Газпромом».
 
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