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В Багдаде протестующие пытались штурмовать посольство США. Пентагон отправит в Ирак 750 солдат
01.01.2020 08:48 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Глава Пентагона Марк Эспер
«Это развертывание является предупредительным действием, предпринимаемым в ответ на повышение уровня угрозы в отношении граждан США», — написал он, добавив, что речь идет о военных из 82-й воздушно-десантной дивизии.
Ранее телеканал
Накануне, 31 декабря, в Багдаде прошли акции протеста против атаки США по объектам шиитской группировки «Катаиб Хезболла» в пограничном с Сирией городе Эль-Каим. По данным шиитского ополчения, в результате авиаудара по базе погибли по меньшей мере 25 человек, еще 55 получили ранения.
В знак протеста демонстранты начали штурм американского диппредставительства в Ираке — подожгли ворота посольства и флаги США, забросали здание дипмиссии камнями. В результате столкновений протестующих с полицейскими пострадали более 20 человек. Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в организации нападения на посольство. По словам госсекретаря Майка Помпео, атаку на дипмиссию спланировали четыре «террориста с иранскими подручными».
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Глава Пентагона Марк Эспер сообщил в своем аккаунте в Twitter, что США после беспорядков у американского посольства в Ираке немедленно направят в регион 750 солдат.
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