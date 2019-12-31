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В Багдаде протестующие пытались штурмовать посольство США. Пентагон отправит в Ирак 750 солдат

01.01.2020 08:48 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Глава Пентагона Марк Эспер сообщил в своем аккаунте в Twitter, что США после беспорядков у американского посольства в Ираке немедленно направят в регион 750 солдат. По его словам, «дополнительные силы будут готовы к переброске в течение нескольких дней».


Фото: Reuters

«Это развертывание является предупредительным действием, предпринимаемым в ответ на повышение уровня угрозы в отношении граждан США», — написал он, добавив, что речь идет о военных из 82-й воздушно-десантной дивизии.

Ранее телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщал, что США из-за ситуации в Ираке подготовили для переброски из Кувейта на Ближний Восток 4 тыс. военнослужащих. По данным собеседников Business Insider в Центральном командовании вооруженных сил США, для охраны дипломатов будет направлено «около ста» морских пехотинцев.

Накануне, 31 декабря, в Багдаде прошли акции протеста против атаки США по объектам шиитской группировки «Катаиб Хезболла» в пограничном с Сирией городе Эль-Каим. По данным шиитского ополчения, в результате авиаудара по базе погибли по меньшей мере 25 человек, еще 55 получили ранения.


Фото: Reuters

В знак протеста демонстранты начали штурм американского диппредставительства в Ираке — подожгли ворота посольства и флаги США, забросали здание дипмиссии камнями. В результате столкновений протестующих с полицейскими пострадали более 20 человек. Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в организации нападения на посольство. По словам госсекретаря Майка Помпео, атаку на дипмиссию спланировали четыре «террориста с иранскими подручными».

 
 
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Глава Пентагона Марк Эспер сообщил в своем аккаунте в Twitter, что США после беспорядков у американского посольства в Ираке немедленно направят в регион 750 солдат.
 
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