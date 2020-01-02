ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Трамп обвинил Сулеймани в гибели миллионов человек, в том числе протестующих в Иране

03.01.2020 18:10 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Президент США Дональд Трамп заявил, что командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани нужно было устранить много лет назад.


Президент США Дональд Трамп. Фото: Flickr / The White House

«В то время как Иран никогда не сможет это должным образом признать, Сулеймани ненавидели и боялись [граждане] в самой стране. <…> Его [Сулеймани] нужно было устранить много лет назад», — написал президент в твиттере. Трамп считает, что на самом деле жители Ирана «не так опечалены» смертью генерала, как иранские «лидеры позволяют остальному миру» видеть.

Он добавил, что Сулеймани «был прямо или косвенно ответственен за смерти миллионов людей». «Генерал Касем Сулеймани убил или тяжело ранил тысячи американцев в течение продолжительного периода времени и планировал убить еще больше. Но попался!» — полагает американский президент.

Ранее в пятницу Трамп также написал: «Иран никогда не выигрывал войну, но никогда не проигрывал переговоры!»

Напомним, в ночь на пятницу стало известно, что в Багдаде в результате авиаударов США по колонне автомобилей вблизи аэропорта был убит командир элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Касем Сулеймани. Позже США признали, что организовали авиаудар по автомобильной колонне в Багдаде с единственной целью — убить именно Сулеймани, а Исламская Республика Иран обещает за это жестоко мстить Вашингтону.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент США Дональд Трамп заявил, что командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана)...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Недалеко от Парижа вооруженный ножом мужчина ранил четверых человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
03.01.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика