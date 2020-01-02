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Трамп обвинил Сулеймани в гибели миллионов человек, в том числе протестующих в Иране
03.01.2020 18:10 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент США Дональд Трамп заявил, что командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани нужно было устранить много лет назад.
«В то время как Иран никогда не сможет это должным образом признать, Сулеймани ненавидели и боялись [граждане] в самой стране. <…> Его [Сулеймани] нужно было устранить много лет назад», — написал президент в твиттере. Трамп считает, что на самом деле жители Ирана «не так опечалены» смертью генерала, как иранские «лидеры позволяют остальному миру» видеть.
Он добавил, что Сулеймани «был прямо или косвенно ответственен за смерти миллионов людей». «Генерал Касем Сулеймани убил или тяжело ранил тысячи американцев в течение продолжительного периода времени и планировал убить еще больше. Но попался!» — полагает американский президент.
Ранее в пятницу Трамп также написал: «Иран никогда не выигрывал войну, но никогда не проигрывал переговоры!»
Напомним, в ночь на пятницу стало известно, что в Багдаде в результате авиаударов США по колонне автомобилей вблизи аэропорта
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Президент США Дональд Трамп заявил, что командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана)...
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