ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Хаменеи назвал удар по базам США в Ираке пощечиной Америке

08.01.2020 14:10 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Руководитель и духовный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи назвал пощечиной Америке удар Ирана по базам США в Ираке и указал на необходимость полного ухода американцев из региона. Об этом сообщило в среду агентство IRNA.


Фото: Reuters

«Произошедшее вчера (удар по базам США) — это пощечина США. Америка является источником бед в регионе. Все американские военные должны срочно покинуть регион», — сказал он. Хаменеи добавил, что «все народы региона отвергают присутствие США». При этом удар по базам США в Ираке, по его словам, не является равнозначным ответом на убийство американскими военными командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани.

Аятолла также указал, что целью Вашингтона в Ираке «было создание и поддержание такого режима, который позволил бы американцам контролировать нефтяные регионы».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Все американские военные должны срочно покинуть регион, заявил духовный лидер Ирана.
 
Новости дня
Новости в мире
 
Стало известно, граждане каких стран погибли в авиакатастрофе в Иране
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
08.01.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика