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Хаменеи назвал удар по базам США в Ираке пощечиной Америке
08.01.2020 14:10 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Руководитель и духовный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи назвал пощечиной Америке
«Произошедшее вчера (удар по базам США) — это пощечина США. Америка является источником бед в регионе. Все американские военные должны срочно покинуть регион», — сказал он. Хаменеи добавил, что «все народы региона отвергают присутствие США». При этом удар по базам США в Ираке, по его словам, не является равнозначным ответом на убийство американскими военными командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани.
Аятолла также указал, что целью Вашингтона в Ираке «было создание и поддержание такого режима, который позволил бы американцам контролировать нефтяные регионы».
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Все американские военные должны срочно покинуть регион, заявил духовный лидер Ирана.
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