Хаменеи назвал удар по базам США в Ираке пощечиной Америке

Источник материала: Tut.by

Руководитель и духовный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи назвал пощечиной Америке удар Ирана по базам США в Ираке и указал на необходимость полного ухода американцев из региона. Об этом сообщило в среду агентство IRNA.



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«Произошедшее вчера (удар по базам США) — это пощечина США. Америка является источником бед в регионе. Все американские военные должны срочно покинуть регион», — сказал он. Хаменеи добавил, что «все народы региона отвергают присутствие США». При этом удар по базам США в Ираке, по его словам, не является равнозначным ответом на убийство американскими военными командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани.

Аятолла также указал, что целью Вашингтона в Ираке «было создание и поддержание такого режима, который позволил бы американцам контролировать нефтяные регионы».