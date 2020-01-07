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Последствия ракетного удара Ирана по объектам США в Ираке
08.01.2020 16:36 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
8 января Иран выпустил более 10 баллистических ракет по объектам США в Ираке. Целью ударов были авиабаза Айн аль-Асад на западе Ирака и объект в Эрбиле, где находятся военнослужащие США. Стороны
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8 января Иран выпустил более 10 баллистических ракет по объектам США в Ираке. Целью ударов были авиабаза Айн аль-Асад на западе Ирака и объект в Эрбиле, где находятся...
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