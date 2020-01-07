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Последствия ракетного удара Ирана по объектам США в Ираке

08.01.2020 16:36 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

8 января Иран выпустил более 10 баллистических ракет по объектам США в Ираке. Целью ударов были авиабаза Айн аль-Асад на западе Ирака и объект в Эрбиле, где находятся военнослужащие США. Стороны разошлись в оценке последствий ракетного удара: США заявили, что пострадавших нет, Иран говорит о 80 погибших.


Жители иракского Духука смотрят на воронку, оставленную разорвавшейся ракетой, которую запустил Иран. Фото: Reuters

Фото: Reuters

Обломки запущенных Ираном ракет возле города Аль-Багдади, который находится рядом с используемой ВВС США авиабазой.​ Фото: twitter.com/anadoluagency

Фото: twitter.com/anadoluagency

Житель Духука держит шрапнель, которой были начинены ракеты. Фото: Reuters

Разбитое окно магазина — последствие ракетного обстрела. Ирак, 8 января 2020 года. Фото: Reuters

Видео: Anadolu


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8 января Иран выпустил более 10 баллистических ракет по объектам США в Ираке. Целью ударов были авиабаза Айн аль-Асад на западе Ирака и объект в Эрбиле, где находятся...
 
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