Последствия ракетного удара Ирана по объектам США в Ираке

Источник материала: Tut.by

8 января Иран выпустил более 10 баллистических ракет по объектам США в Ираке. Целью ударов были авиабаза Айн аль-Асад на западе Ирака и объект в Эрбиле, где находятся военнослужащие США. Стороны разошлись в оценке последствий ракетного удара: США заявили, что пострадавших нет, Иран говорит о 80 погибших.



Жители иракского Духука смотрят на воронку, оставленную разорвавшейся ракетой, которую запустил Иран. Фото: Reuters



Фото: Reuters



Обломки запущенных Ираном ракет возле города Аль-Багдади, который находится рядом с используемой ВВС США авиабазой.​ Фото: twitter.com/anadoluagency



Фото: twitter.com/anadoluagency



Житель Духука держит шрапнель, которой были начинены ракеты. Фото: Reuters



Разбитое окно магазина — последствие ракетного обстрела. Ирак, 8 января 2020 года. Фото: Reuters

Видео: Anadolu