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Зеленский заявил, что ждет от Ирана «полного признания вины»

11.01.2020 10:15 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Украина ждет от Ирана проведения полного и открытого расследования без искусственного затягивания и привлечения виновных к ответственности. Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал у себя в Facebook.


Зеленский в аэропорту «Борисполь». Фото: Reuters

«Утро сегодня было недобрым, но принесло правду. Еще до окончания работы международной комиссии Иран признал свою вину в крушении украинского самолета. Но мы настаиваем на полном признании вины. Мы ждем от Ирана готовности к полному и открытому расследованию, привлечения виновных к ответственности, возвращение тел погибших, выплат компенсаций и официальных извинений по дипломатическим каналам», — написал Зеленский.

Он также выразил надежду, что расследование будет проходить «без искусственных задержек и препон».

«Наши 45 специалистов должны получить полный доступ и поддержку для установления справедливости», — отметил Зеленский.

 
 
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«Наши 45 специалистов должны получить полный доступ и поддержку для установления справедливости», - отметил Зеленский.
 
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