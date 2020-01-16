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Раскрыт размер ядерного арсенала США
16.01.2020 13:31 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В настоящее время в распоряжении Соединенных Штатов имеется 1750 развернутых ядерных боеголовок, в резерве находится 2050 боеголовок, демонтажа ожидает примерно 2000 боеголовок, доводя общее число боеголовок до 5800. Текущий размер ядерного арсенала США раскрывается в журнале Bulletin of the Atomic Scientists.
Из 1750 развернутых боеголовок 400 предназначены для межконтинентальных баллистических ракет, примерно 900 — для подводных лодок. Еще 300 боеголовок находятся в США на базах бомбардировщиков. Остальные 150 тактических — на европейских объектах.
В публикации указывается, что американское ядерное оружие хранится примерно в 24 локациях в 11 штатах США и пяти европейских странах.
Местом с наибольшим количеством ядерного оружия считается комплекс подземных хранилищ и боеприпасов в Киртланде к югу от Альбукерке (Нью-Мексико), где боеголовки ожидают отправки на завод Pantex (Техас) для утилизации.
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В публикации указывается, что американское ядерное оружие хранится примерно в 24 локациях в 11 штатах США и пяти европейских странах.
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