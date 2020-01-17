ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В споре демократов за президентское кресло в США появился новый лидер

17.01.2020 06:11 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Берни Сандерс впервые догнал по популярности Джо Байдена среди избирателей, которые готовы голосовать за кандидата от Демократической партии на следующих президентских выборах. Такие результаты продемонстрировал опрос, который Reuters провел совместно с Ipsos на этой неделе.


Бенни Сандерс. Фото: Reuters

В соответствии с этими данными, рейтинг Сандерса только за последнюю неделю вырос на 2%. Теперь его готовы поддержать 20% избирателей от Демократической партии. Прежний лидер — Джо Байден — заручился поддержкой 19% опрошенных.

Далее в рейтинге следуют Элизабет Уоррен (12%), Майкл Блумберг (9%), Пит Буттиджич (6%).

Опрос также показал, что примерно 20% избирателей пока не определились с тем, кого они поддержат на выборах. При этом большинство опрошенных допустили, что по ходу избирательной кампании могут изменить свое мнение.

Как отмечает Reuters, на рейтинг Сандерса не повлияли даже обвинения Уоррен, которая припомнила ему высказывание двухлетней давности. Лидер гонки тогда заявил, что не видит женщину в качестве нового президента США. Сам Сандерс утверждает, что его неправильно поняли.

78-летний Сандерс, который представляет в Сенате США штат Вермонт, в 2016 году претендовал на пост президента, однако в итоге уступил Хиллари Клинтон в ходе праймериз и согласился поддержать ее кандидатуру.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Опрос также показал, что примерно 20% избирателей пока не определились с тем, кого они поддержат на выборах. При этом большинство опрошенных допустили, что по ходу...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Пять стран призвали Иран выплатить компенсации за сбитый украинский самолет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

Свежие газеты

16.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Мира)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика