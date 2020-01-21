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Иран признал попадание двух ракет в украинский Boeing

21.01.2020 06:39 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Украинский Boeing, который разбился 8 января в районе аэропорта Тегерана, был сбит сразу двумя ракетами. Как сообщает агентство Bloomberg, к такому выводу пришло управление гражданской авиации Ирана, которое выясняет причины трагедии.


Фото: Reuters

Там указали, что в обоих случаях речь идет о ракетах, который были выпущены зенитно-ракетным комплексом «Тор-М1» спустя всего несколько минут после взлета самолета из аэропорта Тегерана. По данным экспертов, что в результате попадания ракет лайнер буквально разорвало на части, и его обломки упали на достаточно большой площади.

В Иране при этом указывают, что в силу нехватки необходимого оборудования специалистам в этой стране не удается расшифровать данные «черных ящиков», а Франция и США отказались помочь с аппаратурой. При этом ранее в Тегеране опровергли информацию о готовности передать бортовые самописцы властям Украины.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», направлявшийся из Тегерана в Киев, разбился 8 января. Изначально власти Ирана утверждали, что катастрофа произошла по техническим причинам, однако спустя несколько дней Корпус стражей исламской революции признал, что самолет по ошибке был сбит силами ПВО. Утверждается, что оператор принял лайнер за ракету.

Президент Ирана Хасан Роухани назвал произошедшее «непростительной ошибкой» и пообещал найти всех виновных.

В результате катастрофы погибли 167 пассажиров и девять членов экипажа.

был по ошибке сбит иранскими военными 8 января вскоре после вылета. На его борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. Сначала в Тегеране заявили, что трагедия была следствием технической неисправности самолета. Однако затем Корпус стражей исламской революции (КСИР) признал, что лайнер сбили иранские ПВО из-за ошибки оператора, который принял самолет за ракету.

 
 
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В обоих случаях речь идет о ракетах, который были выпущены зенитно-ракетным комплексом «Тор-М1» спустя всего несколько минут после взлета самолета из аэропорта...
 
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