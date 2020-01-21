Иран признал попадание двух ракет в украинский Boeing

Источник материала: Tut.by

Украинский Boeing, который разбился 8 января в районе аэропорта Тегерана, был сбит сразу двумя ракетами. Как сообщает агентство Bloomberg , к такому выводу пришло управление гражданской авиации Ирана, которое выясняет причины трагедии.



Фото: Reuters

Там указали, что в обоих случаях речь идет о ракетах, который были выпущены зенитно-ракетным комплексом «Тор-М1» спустя всего несколько минут после взлета самолета из аэропорта Тегерана. По данным экспертов, что в результате попадания ракет лайнер буквально разорвало на части, и его обломки упали на достаточно большой площади.



В Иране при этом указывают, что в силу нехватки необходимого оборудования специалистам в этой стране не удается расшифровать данные «черных ящиков», а Франция и США отказались помочь с аппаратурой. При этом ранее в Тегеране опровергли информацию о готовности передать бортовые самописцы властям Украины.



Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», направлявшийся из Тегерана в Киев, разбился 8 января . Изначально власти Ирана утверждали, что катастрофа произошла по техническим причинам, однако спустя несколько дней Корпус стражей исламской революции признал , что самолет по ошибке был сбит силами ПВО. Утверждается, что оператор принял лайнер за ракету.



Президент Ирана Хасан Роухани назвал произошедшее «непростительной ошибкой» и пообещал найти всех виновных.



В результате катастрофы погибли 167 пассажиров и девять членов экипажа.



был по ошибке сбит иранскими военными 8 января вскоре после вылета. На его борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. Сначала в Тегеране заявили, что трагедия была следствием технической неисправности самолета. Однако затем Корпус стражей исламской революции (КСИР) признал, что лайнер сбили иранские ПВО из-за ошибки оператора, который принял самолет за ракету.