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Coca-Cola объяснила, почему продолжит использовать пластиковые бутылки

22.01.2020 15:30 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания Сoca-Cola в ближайшем будущем не планирует отказываться от одноразовых пластиковых бутылок, так как напитки в такой упаковке пользуются большим спросом у потребителей, сказала Би-би-си вице-президент компании Беа Перес.


Фото: Reuters

По ее словам, потребители зачастую предпочитают покупать напитки именно в пластике, потому что такую бутылку можно снова надежно закрыть. К тому же она очень легкая по сравнению с жестяными банками и стеклянными бутылками.

Сoca-Cola — один из крупнейших производителей пластикового мусора в мире. Она производит около 3 млн тонн пластиковой упаковки в год — это порядка 200 тысяч пластиковых бутылок в минуту.

В 2019 году некоммерческая организация Break Free from Plastic назвала ее крупнейшим производителем пластикового мусора в мире. В числе других основных мировых производителей пластиковых отходов — компании PepsiCo и Nestle.

Компания пообещала, что до 2030 года будет перерабатывать весь пластик, который использует для упаковки.

Однако экологи сомневаются, что компании удастся собрать все пластиковые бутылки из-под напитков ее производства, и значительная часть пластиковой тары в итоге окажется на мусорках.

«Отвечать на запросы покупателей»

Чтобы выполнить свое обещание о полной переработке своего пластика к 2030 году, Сoca-Cola обещает к этому сроку использовать при производстве упаковки как минимум 50% переработанного материала.

Компания сотрудничает с различными неправительственными организациями по всему миру, чтобы организовать сбор пластиковой тары.

Однако, по словам Беа Перес, Сoca-Cola не может полностью отказаться от использования пластиковых бутылок, так как это не соответствует запросам покупателей и снизит объем продаж.

«Бизнес не будет бизнесом, если мы перестанем ориентироваться на запросы покупателей», — говорит Перес.

Кроме того, по ее словам, использование исключительно алюминиевой и стеклянной тары приведет к увеличению углеродного следа, который оставляет компания.

Перес считает, что все изменения должны происходить постепенно — так, чтобы у потребителей была возможность адаптироваться к ним и изменить свои привычки.

«Поэтому по мере того, как мы меняем подход к упаковке продукции, используя инновационные методы и новые технологии по переработке отходов, мы также должны показать потребителям, какие у нас есть возможности. И потребители будут меняться вместе с нами», — подчеркивает Перес.

Вице-президент компании говорит, что она с уважением относится к максимализму и идеям молодых экологов и активистов, таких как 19-летняя Мелати Вийсен, которая в прошлом году вместе со своей сестрой Изабель убедила власти острова Бали запретить использование одноразовых полиэтиленовых пакетов, пластиковых трубочек для напитков, а также пенопласта.

Как правило, пластиковые отходы попадают в океан и наносят большой вред морской флоре и фауне.

По словам Перес, компания согласна с теми, кто призывает ее достичь заявленных целей раньше 2030 года.

«Мы должны выполнить эту задачу, и мы сделаем это», — сказала вице-президент компании.

 
 
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Вице-президент компании Сoca-Cola Беа Перес обещает, что производитель будет перерабатывать весь используемый для упаковки пластик.
 
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