Украина хочет на 10 лет передать управление железными дорогами Германии

Источник материала: Tut.by

Власти Украины хотят отдать национальному оператору железных дорог Германии Deutsche Bahn AG в управление на 10 лет АО «Укрзализныця». Об этом на завтраке в Давосе заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает информагентство «Интерфакс-Украина» .



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«Да, мы хотим отдать немцам на 10 лет в управление железную дорогу», — заявил Гончарук.

Он добавил, что, несмотря на то, что еще нужно договариваться и согласовывать детали решения и документы, «политическое решение касательно этого уже принято и это уже громадный шаг».

Напомним, 22 января Украина подписала «Меморандум о взаимопонимании» с железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn. Сообщалось, что этот меморандум может повысить эффективность и качество железнодорожных перевозок в Украине.

«После встречи с руководством Deutsche Bahn на прошлой неделе в Киеве мы пришли к пониманию формата сотрудничества, а именно — Украина полностью сохранит за собой контроль над «Укрзализныцей», — писал Алексей Гончарук.

Он добавил, что немецкие специалисты будут работать над реформированием управленческих механизмов предприятия. Сдавать «Укрзализныцю» в аренду или продавать не будут.