|
Украина хочет на 10 лет передать управление железными дорогами Германии
23.01.2020 13:15 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Власти Украины хотят отдать национальному оператору железных дорог Германии Deutsche Bahn AG в управление на 10 лет АО «Укрзализныця». Об этом на завтраке в Давосе заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает информагентство
«Да, мы хотим отдать немцам на 10 лет в управление железную дорогу», — заявил Гончарук.
Он добавил, что, несмотря на то, что еще нужно договариваться и согласовывать детали решения и документы, «политическое решение касательно этого уже принято и это уже громадный шаг».
Напомним, 22 января Украина подписала «Меморандум о взаимопонимании» с железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn. Сообщалось, что этот меморандум может повысить эффективность и качество железнодорожных перевозок в Украине.
«После встречи с руководством Deutsche Bahn на прошлой неделе в Киеве мы пришли к пониманию формата сотрудничества, а именно — Украина полностью сохранит за собой контроль над «Укрзализныцей», — писал Алексей Гончарук.
Он добавил, что немецкие специалисты будут работать над реформированием управленческих механизмов предприятия. Сдавать «Укрзализныцю» в аренду или продавать не будут.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Власти Украины хотят отдать национальному оператору железных дорог Германии Deutsche Bahn AG в управление на 10 лет АО «Укрзализныця».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)