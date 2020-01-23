В России рассказали, почему новый коронавирус легко спутать с гриппом и нужна ли массовая вакцинация

Источник материала: Tut.by

Выявление нового коронавируса в случае его завоза в Россию может быть осложнено подъемом заболеваемости гриппом, который ожидается в январе, из-за схожих симптомов на начальных стадиях. Об этом в четверг сообщил бывший глава Роспотребнадзора, первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.



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«Отягощающие обстоятельство в нашей стране — 10 января дети пошли в школу, <…> и сейчас мы будет отмечать подъем заболеваемости гриппом, <…> он начнется в январе. Клиника этого заболевания в своей начальной стадии совпадает с клиникой гриппа и других острых респираторных заболеваний», — сказал Онищенко на пресс-конференции «Новый коронавирус: правда и вымысел».

Еще отягощающим фактором может стать то, что в России работает много граждан Китая, которые сейчас уезжают в свою страну праздновать китайский новый год и вернутся обратно после 1 февраля. «Прежде всего это „припадет“ на Хабаровский край, Приморский край и Благовещенск», — добавил он, при этом призвав жителей России не паниковать.

Медленнее, чем грипп

Онищенко отметил, что пути передачи коронавируса и обычного гриппа схожи, однако новый коронавирус распространяется в 100 раз медленнее.

«Он [новый коронавирус] мало контагиозен (быстрое распространение инфекции — прим. ТАСС), не так контагиозен, как грипп, и это хорошо для нас. Заразиться можно при контакте с больным, во время разговора, чихания, нахождения в одном помещении — так же, как и при гриппе. Причем, при гриппе в сотни раз легче заразиться, чем при этом заболевании», — сказал Онищенко журналистам.

При этом он отметил, что главная опасность нового вируса в том, что он является причиной тяжелой острой распираторной инфекции в старшей возрастной группе.

«Вероятности пандемии пока нет, глядя на то, как он распространяется. Следующий этап мутации — когда он станет более контагиозен. Но мы вам об этом скажем», — сказал он, добавив, что необходимости в массовой вакцинации населения от нового коронавируса в данный момент также нет.

Создание вакцины

Онищенко считает, что вакцину для профилактики нового коронавируса создать не сложно, однако нет понимания, по какому признаку отбирать категории людей, которых следует прививать.

Ранее замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой сообщил ТАСС, что Минздрав уже начал работу по созданию вакцины против коронавируса и ведет переговоры с китайскими учеными о возможности получения биологического материала, чтобы приступить к непосредственному созданию вакцины. Глава Роспотребнадзора Анна Попова также заявила о разработке вакцины.

«Медицина эту тему (коронавирусов — прим. ТАСС) знает, особенность лечения для себя мы уже начали проявлять, — сказал Онищенко на пресс-конференции „Новый коронавирус: правда и вымысел“. — Специфическим средством профилактики может стать вакцина. Сделать эту вакцину не трудно, но ее сиюминутно не изготовить. Ее надо сделать, зарегистрировать, это долгий процесс. Сегодня трудно понять, кого прививать».

Онищенко пояснил, что вакцинация населения определяется в зависимости от медицинских показателей или социальных показателей. В данном случае с новым коронавирусов нет конкретных данных, кого прививать, отметил он.

Передача вируса через посылки

Первый заместитель председателя Комитета ГД по образованию и науке считает маловероятной передачу нового коронавируса через посылки из Китая.

«Если больной чихнул на свою одежду, и через некоторое время вы к ней притронетесь, такая теоретическая возможность есть. Но я даже в кошмарном сне не могу представить, что вы притронетесь к моей одежде. Конечно, это может сработать в семье, но через одежду <…>. Это респираторная инфекция», — сказал Онищенко на пресс-конференции «Новый коронавирус: правда и вымысел», отвечая на вопрос, могут ли россияне заразиться, заказывая посылки из Китая.

При этом в пресс-службе «Почты России», большую часть международного потока которой составляют отправления из Азии, сообщили ТАСС, что не получали предписаний об особом обращении с посылками из стран, в которых выявлен коронавирус. «Почта России» <…> в подобных случаях руководствуется предписаниями профильных ведомств. На текущий момент соответствующих распоряжений в адрес почтового оператора не поступало", — сообщили в пресс-службе.

Комментарием крупнейшего продавца товаров из Китая — интернет-площадки AliExpress — ТАСС пока не располагает.