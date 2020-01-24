В Китае строят больницу для заразившихся коронавирусом. Обещают закончить за 6 дней

Источник материала: Tut.by

В китайском городе Ухань начали строить больницу, предназначенную для заболевших новым типом коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.



Фото: cctv.com

В сообщении уточняется, что работы уже начались, завершить их планируют через шесть дней. Площадь больницы составит 25 тыс. кв. м, она рассчитана на 1 тыс. пациентов. За образец для новой клиники взяли пекинскую больницу «Сяотаншань», которую построили за неделю в 2003 году, когда в пригороде Пекина произошла вспышка атипичной пневмонии.

Вспышка нового типа коронавируса началась в Ухане в конце декабря 2019 года. Согласно последним данным, в Китае от пневмонии, которую вызывает вирус, умерли 26 человек, а общее количество случаев заражения в стране составило 875 человек.

Приостановлено транспортное сообщение с 13 городами центральной провинции Хубэй. Тем самым фактически под карантином в пятницу, 24 января, оказались в общей сложности более 41 млн человек. Китайские медики установили, что вирус распространяется воздушно-капельным путем.

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Кроме того, случаи заражения зафиксировали в Сингапуре, Южной Корее, Таиланде, Японии и США. Из-за распространения вируса Всемирная организация здравоохранения провела экстренное заседания и рекомендовала всем странам быть готовыми к распространению вируса.