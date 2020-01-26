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Провинция Шаньдун в Китае ограничит автобусное сообщение из-за вируса
26.01.2020 11:08 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Восточная китайская провинция Шаньдун с населением около 100 млн человек частично ограничит транспортное сообщение с другими регионами из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщает
Как пишет
Ограничить транспортное сообщение в связи с распространением инфекции также решили власти города Сиань в провинции Шэньси (население — около 12 млн человек).
Ранее из-за нового кононавируса Китай
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Восточная китайская провинция Шаньдун с населением около 100 млн человек частично ограничит транспортное сообщение с другими регионами из-за вспышки коронавируса...
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