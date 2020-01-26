Провинция Шаньдун в Китае ограничит автобусное сообщение из-за вируса

Источник материала: Tut.by

Восточная китайская провинция Шаньдун с населением около 100 млн человек частично ограничит транспортное сообщение с другими регионами из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Beijing News .

Как пишет AFP со ссылкой на государственную китайскую телекомпанию CCTV, с 26 января будут приостановлены междугородние автобусные пассажирские перевозки по всей провинции. Автобусы дальнего следования в провинции будут отправляться только в том случае, если на станциях пассажирам проверят температуру.

Ограничить транспортное сообщение в связи с распространением инфекции также решили власти города Сиань в провинции Шэньси (население — около 12 млн человек).

Ранее из-за нового кононавируса Китай закрыл въезд и выезд из города Хуанган с населением около 7 млн человек, в Эчжоу, где проживает более миллиона человек, была прекращена работа общественного транспорта. В Ухане с 11-миллионным населением, откуда начал распространяться вирус, выезд из города запрещен с начала дня 23 января.