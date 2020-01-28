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Трамп раскрыл детали «сделки века» по Ближнему Востоку

28.01.2020 21:12 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент США Дональд Трамп представил план по урегулированию израильско-палестинского конфликта. Прямая трансляция выступления велась 28 января на официальном сайте Белого дома, сообщает RTVI.


Фото: Reuters

Четырехлетний план Трампа предусматривает создание двух суверенных государств: израильского и палестинского. США считают, что Иерусалим должен быть единой и неделимой столицей Израиля. Американское посольство для палестинцев США откроют в восточном Иерусалиме.

Кроме того, «сделка века» предусматривает фактическое удвоение площади палестинского государства. Для этого Израиль должен отказаться от строительства поселений на палестинских территориях в течении ближайших четырех лет. При этом США намерены признать израильские поселения на западном берегу реки Иордан.

«Сегодня Израиль делает большой шаг в направлении к миру», — заявил Трамп. По словам Трампа, палестинцы должны пойти на встречу и отказаться от «террора в отношении Израиля». Президент уверен, что это даст надежду на мирную жизнь молодому поколению на Ближнем Востоке.

На встрече в Белом доме присутствовали премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху и его главный политический противник, глава оппозиционного блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганц. Оба политика, а также их партии поддержали план США. Нетаньяху также выступил перед собравшимися и поблагодарил Трампа за то, что он первым из мировых лидеров признал суверенность проживания израильтян в Иудеи и Самарии.

Во время выступления Дональд Трамп также обратился к президенту Палестины Махмуду Аббасу и попросил его «сесть за стол переговоров». Представителей Палестины на встрече не было: они отказались участвовать в мирных переговорах с Израилем при посредничестве США после того, как Вашингтон начал активно поддерживать израильскую сторону. В 2018 году США признали Иерусалим столицей Израиля и перенесли туда посольство из Тель-Авива. Спустя год американские власти официально закрыли консульство в Иерусалиме, с помощью которого налаживали контакт с Палестиной.

29 января Биньямина Нетаньяху прибудет из Вашингтона в Москву, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным. В таком формате политики обсудят «дипломатические изменения» на Ближнем Востоке, а также саму «сделку века».

Экономическую часть своего плана США представили еще в июне 2019 года на международной конференции «Мир во имя процветания». Тогда советник президента Джаред Кушнер сообщил, что Вашингтон предлагает выделить $ 50 миллиардов на решение арабо-израильского конфликта и большую часть этой суммы потратить на восстановление экономики Палестины.

Ключевая проблема в отношениях Израиля и Палестины — статус Восточного Иерусалима. Израильтяне заняли его во время Шестидневной войны в 1967 году и считают его своей единой и неделимой столицей. Палестинцы утверждают что восточная часть города должна стать столицей независимого государства Палестина. Мировое сообщество, а также Международный суд ООН официально признали эти территории оккупированными Израилем.

 
 
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Трамп представил план по урегулированию израильско-палестинского конфликта/
 
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