Холера, оспа, «испанка» и другие виды гриппа. Когда еще случались пандемии в истории человечества?

Источник материала: Tut.by

Вот уже почти полтысячи человек стали жертвами нового коронавируса 2019-nCoV. Но распространение болезни еще не достигло уровня, чтобы объявлять пандемию, считает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). За минувшее столетие в мире были официально отмечены три пандемии. TUT.BY посмотрел, когда вспышки болезней переступали критический порог.

Пандемией считается эпидемия всемирного масштаба, когда инфекция захватывает всю страну и соседние государства, а иногда — многие страны сразу, угрожая всему населению.

За последние сто лет причинами пандемий был грипп, точнее, различные его серотипы (виды).

«Испанка»: переболел каждый третий на земле По данным ВОЗ, самым губительным стал «испанский грипп» (или «испанка»), вызванный вирусом А — H1N1. Болезнь вспыхнула во время Первой мировой войны и унесла, по разным оценкам жизни 20−50 миллионов человек всего за два года, в 1918−1919. Люди стали заболевать еще весной, но в газетах писали о военных событиях, но не о гриппе. А к осени вирус мутировал и стал чрезвычайно вирулентным, то есть очень широко распространялся. Тяжело заразившиеся умирали за пару часов, максимум — пару дней. По этой причине в Великобритании ее прозвали «трехдневной лихорадкой».

Фото: National Museum of Health and Medicine, Armed Forces Institute of Pathology, Washington, D.C., United States Поскольку воюющие стороны из соображений пропаганды замалчивали эпидемию, первые весточки появились в газетах нейтральной Испании. В апреле 1918-го там были заражены 39% населения, в том числе король. Отсюда и пошло «испанское» название вируса. Но вот откуда на самом деле появилась болезнь — точно неизвестно до сих пор. Жертвами были не только престарелые люди или дети: 9 из 10 были людьми в самом расцвете сил. За несколько месяцев болезнь распространилась по всему миру, даже в самые отдаленные точки. И хотя многие публичные места закрывались, магазины отпускали товар лишь на улице, увеселения отменялись, но распространению способствовал транспорт: поезда, дирижабли и скоростные корабли. Многие поселения вымирали полностью, города пустели — иногда не было ни одного здорового врача, а могильщиков не осталось вовсе. К тому же влияли «окопные» условия Первой мировой войны, массовое перемещение войск. Только представьте: тогда заболели 550 млн человек заболели, едва ли не треть населения всей Земли. Симптомы начинались с посиневшей кожи и кровавого кашля. Развивалась пневмония, а на более поздних стадиях начиналась кровотечение в легких — люди буквально захлебывались своей кровью. В 2005 году американские ученые с помощью образцов из тканей умерших от «испанки» смогли воссоздать ее генную структуру и, наконец, выяснили, почему этот грипп был таким смертоносный. Оказалось , вирус вызывал «цитокиновый шторм», неконтролируемую реакцию иммунной системы, когда организм вырабатывает слишком много цитокинов для борьбы с «врагом». Эти вещества токсичны и начинают убивать уже сам организм. Поскольку у взрослого здорового человека иммунитет крепче, то и иммунный «ответ» был сильнее и губительнее. По некоторым данным , «испанская болезнь» в наших краях сначала появилась в Киеве, а 13 августа 1918-го — в белорусском городе Мстиславль (Могилевская область), и сразу стала причиной масштабной эпидемии. За год болезнь охватила всю Могилевскую (31 тысяча заболевших) и Витебскую губернии (20 тысяч).

«Азиатский» и «гонконгский» грипп Уже через 40 лет пандемию вызвал так называемый «азиатский грипп», вызванный вирусом гриппа «А» — H2N2. За год, с 1957-го по 1958-й, за две волны болезнь унесла жизни от 1 до 4 млн человек. Как ясно из названия, болезнь пришла из Азии, и за пару месяцев она охватила почти все страны этого региона. В СССР болезнь вспыхивала волнами в марте, апреле и мае 1957 года. В основном, погибали дети в возрасте до 3 лет и люди старше 40. Что характерно, болезнь развивалась очень быстро, за день-два, а иногда за пару часов. Уровень летальности вируса составил менее 0,2%.

Снимок из архива. Фото: Reuters Еще через десять лет, в 1968-м, этот же мутировавший вирус, уже H3N2, вспыхнул в Гонконге. Пандемия «гонконгского гриппа» развивалась тремя волнами, в большинстве, погибали пожилые люди старше 65 лет. Вирус впервые объявился в середине июля 1968-го, через две недели был во Вьетнаме и Сингапуре, а к осени достиг Индии, Филиппин, Северной Австралии, Европы и США. К 1969 году вирус был отмечен в Японии, Африке и Южной Америке. По сравнению с предыдущими пандемиями «гонконгский грипп» был низким по уровню летальности (ниже 0,2%). Но все равно унес жизни как минимум миллиона человек, и еще «поднимал» свою голову в начале 1970-х. Ученые предполагают, что относительно меньшие жертвы можно объяснить наличием некоторого иммунитета у населения после вспышки «азиатского гриппа», а также появлением более эффективных антибиотиков. Кстати, оба штамма — «азиатского» и «гонконгского» гриппов, — содержали гены вирусов птичьего гриппа. Предполагается, что своеобразным инкубатором для их появления стали свиньи, которые были заражены и птичьим, и человеческим вирусом, и в чьих организмах вызрел новый вирус.

Пандемия из 21-го века: свиной грипп Последняя пандемия произошла в 2009 году, это был свиной грипп, вызванный вирусом гриппа «А» — H1N1. По оценкам ВОЗ, только за первый год болезнь унесла жизни от 100 до 400 тысяч человек по всему миру. Считается, что и этот вирус появился в организме свиней, где «смешались» вирусы птичьего и человеческого гриппа, породив новый. «Проблема состоит в том, что такой „новый“ мутировавший вирус может легче передаваться от человека человеку, или может вызывать более острое заболевание у людей, чем первоначальные вирусы», — поясняет ВОЗ. «Мокрые» рынки, животные и традиции. Как появляются новые смертоносные вирусы Хотя, надо сказать, впервые вспышка болезни произошла еще в 1976 году, на военной базе в США в штате Нью-Джерси, но тогда пандемии удалось избежать. Была найдена вакцина, а каждого каждого пятого жителя страны из всего 200-миллионного населения привили.

1976 год, США. Доктор берет анализ на антитела против свиного вируса. Фото: Centers for Disease Control and Prevention Однако нынешний вариант H1N1 меняется и показывает способность к многоступенчатой передаче от человека к человеку, заявляют эксперты. «Предсказать пандемии гриппа невозможно; они могут быть умеренными или вызвать серьезное заболевание или смерть, — отмечает ВОЗ. — Пандемии гриппа, будь то легкие, средние или тяжелые, затрагивают значительную часть населения (…). Поскольку пандемия гриппа может длиться месяцы или даже годы, это требует устойчивых ответных мер в секторе здравоохранения». Пандемия свиного гриппа началась весной 2009-го в Мексике и США, а за четыре месяца уже насчитывалось около 255 тысяч зараженных и более 2,6 тысячи смертей. Зачастую люди гибли от осложнений в виде пневмонии. В июне того года ВОЗ объявила пандемию — впервые за последние 50 лет, и присвоила наивысшую, шестую степень угрозы. Надо отметить: по частоте осложнений и смертей этот вид гриппа не превышает средние показатели при сезонном гриппе. Летальность вируса не превышала 0,2%, и при должном лечении люди зачастую выздоравливали без последствий для своего здоровья в будущем. Но у медиков вызывала тревогу скорость распространения вируса (после Мексики он пришел еще в 213 стран), а также новизна штамма, который может мутировать в еще более агрессивные варианты.

Когда объявляют пандемии В 2005 году Всемирная организация здравоохранения на примере птичьего гриппа разработала схему для определения риска развития пандемии. Она включает в себя шесть фаз. Так, на первой фазе заболеваний человека новыми разновидностями гриппа не выявлено, но животные могут быть инфицированы разновидностью, передача которого человеку уже была отмечена ранее. Риск населению оценивается как низкий. На второй фазе вирус может активно циркулировать среди животных и угрожать перейти на людей, а на третьей — уже есть случаи заражения человека (но еще нет передачи от человека человеку, лишь изредка при близких контактах).

Инфографика: who.int На четвертой фазе зараженными оказываются группы до 25 человек, но вирус передается от человека человеку нечасто. Предполагается, что он еще не до конца адаптировался к организму человека. На пятой фазе зараженными оказываются группы 25−50 человек, вирус более адаптирован. Шестая фаза считается пандемией: число случаев заражения значительно растет.

А еще раньше случались пандемии? В целом, документально подтвержденные пандемии происходили в мире с интервалом от 10 до 50 лет начиная с XVI века. В XX веке пандемия черной оспы во всему миру унесла жизни, по разным оценкам, от 300 до 500 млн человек. Это очень заразная болезнь, которой страдают только люди. Взять ее под контроль удалось лишь после массовой вакцинации населения. До того летальность вируса достигала 40%. А бубонная чума три раза становилась причиной пандемий, которые унесли миллионы жизней. Острое инфекционное заболевание тогда отличалось высокой летальностью — свыше 90% (сейчас — не более 10% при должном лечении). Пандемии случались с 514 года в Египте и заканчивая 10-летней пандемией в Китае и Индии 1894−1904 годов.

Набухшие паховые лимфатические узлы — бубоны, и дали название чуме. Фото: Centers for Disease Control and Prevention Наконец, холера — абсолютный рекордсмен по числу пандемий. С 1816 по 1966 год, то есть ровно за 150 лет, она семь раз перерастала в массовое заболевание во всем мире. Как минимум 20 миллионов человек погибли. Что опаснее — коронавирус, Эбола или обычный грипп? Показываем на цифрах За последнее столетие, по официальным данным ВОЗ, пандемии вспыхивали четыре раза. Но такие заболевания как тиф, туберкулез, малярия, проказа, ВИЧ в глобальном масштабе по числу жертв также можно отнести к пандемиям. Просто их распространение более размыто во времени.