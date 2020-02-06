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На входе в Кремль стали проверять тепловизором. Власти говорят, что не из-за коронавируса

06.02.2020 21:44 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сразу несколько журналистов сообщили в четверг, что на входе в Кремль их проверили тепловизором. Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что меры приняты не из-за коронавируса.


Фото: Reuters

В четверг в Кремле вручали премии президента России в области науки и инноваций для молодых ученых. Также Путин провел заседание президентского совета по науке и образованию. Как сообщает «Интерфакс», у журналистов, освещающих эти события, на входе в Большой Кремлевский дворец дистанционно проверили температуру тела с помощью тепловизора. О такой проверке рассказал также журналист «Дождя» и корреспондент «Ведомостей».

Проверка температуры тепловизором никак не связана с коронавирусом, это мера введена из-за эпидемии гриппа, которая постепенно распространяется в регионах, сообщила журналистам вице-премьер России Татьяна Голикова.

«Мы рекомендуем использовать все профилактические меры, доступные нам, чтобы можно было поберечься», — сказала Голикова,.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, впрочем, заявил РБК, что Кремль принял дополнительные меры предосторожности и проверки для всех посетителей мероприятий в связи со вспышкой коронавируса.

 
 
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Проверка температуры тепловизором никак не связана с коронавирусом, это мера введена из-за эпидемии гриппа, которая постепенно распространяется в регионах,...
 
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