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На входе в Кремль стали проверять тепловизором. Власти говорят, что не из-за коронавируса
06.02.2020 21:44 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сразу несколько журналистов сообщили в четверг, что на входе в Кремль их проверили тепловизором. Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что меры приняты не из-за коронавируса.
В четверг в Кремле вручали премии президента России в области науки и инноваций для молодых ученых. Также Путин провел заседание президентского совета по науке и образованию. Как
Проверка температуры тепловизором никак не связана с коронавирусом, это мера введена из-за эпидемии гриппа, которая постепенно распространяется в регионах, сообщила журналистам вице-премьер России Татьяна Голикова.
«Мы рекомендуем использовать все профилактические меры, доступные нам, чтобы можно было поберечься», — сказала Голикова,.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, впрочем,
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Проверка температуры тепловизором никак не связана с коронавирусом, это мера введена из-за эпидемии гриппа, которая постепенно распространяется в регионах,...
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