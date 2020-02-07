Пока самый действенный способ - карантин. Когда и где появится вакцина против коронавируса?

Источник материала: Tut.by

Ученые во всем мире работают над созданием вакцины против нового коронавируса. Если исследования окажутся успешными, ее выпуск начнется летом 2020 года. Пока что самым действенным способом борьбы остается карантин.



3D модель Alphacoronavirus 1. Изображение: wikimedia.org

Для начала хорошая новость: первый решающий шаг на пути к созданию эффективной вакцины против нового коронавируса 2019-nCoV сделан. Врачам Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) удалось изолировать новый вирус и проанализировать его генетическую информацию, заявил китайскому информационному агентству «Синьхуа» глава Института вирусных заболеваний Сюй Вэньбо.

Еще никогда биологам не удавалось так быстро обнаружить патоген, передавшийся человеку от животного, и полностью расшифровать геном вируса. Затем его образцами были заражены клеточные культуры, что позволило понять механизм проникновения вируса в клетки человека. Результаты исследования были опубликованы в научных медицинских журналах и мгновенно разошлись по всему миру.

Работы над созданием вакцины во всем мире

Работа над созданием вакцины против нового коронавируса, получившего название 2019-nCoV, в Китае идет полным ходом. Не отстают от своих китайских коллег и ученые в Соединенных Штатах, Австралии и других странах. В американском Национальном институте здравоохранения (NIH) была создана специальная исследовательская группа во главе с Энтони С. Фаучи, руководителем Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID).

В статье, недавно появившейся в международном медицинском еженедельнике Journal of the American Medical Association, Фаучи допускает, что хорошей основой для разработки лекарства против 2019-nCoV могут стать уже существующие вакцины, использовавшиеся в борьбе с двумя другими опасными коронарными вирусами: возбудителем атипичной пневмонии (SARS) и MERS.

В работе над созданием вакцины американские ученые используют так называемый платформенный подход, при котором в относительно безобидный вирус простуды встраиваются элементы коронавируса, чтобы стимулировать иммунную реакцию.

В 2003 году на волне эпидемии SARS, Андреа Гамботто из Университета Питтсбурга и ее коллеги вырастили три разных вакцинных вируса, которые были составлены из различных наборов протеинов: спайкового (отростчатого) протеина S1, отвечающего за образование короноподобных шипов на поверхности коронавируса, мембранного протеина и нуклеокапсидного белка оригинального вируса атипичной пневмонии. Быстрая разработка вакцинных вирусов стала возможной благодаря тому, что полный геном вируса атипичной пневмонии SARS был расшифрован в рекордные сроки.

Однако разработка вакцины против атипичной пневмонии в 2003 году не вышла за пределы тестирования на животных — к тому времени, как вакцина была успешно опробована на макаках, эпидемия SARS завершилась.

Высокая изменчивость коронавирусов как фактор риска

Разработку вакцин против коронавирусов затрудняет тот факт, что они чрезвычайно изменчивы. Сходная проблема возникла и при создании лекарства от SARS: врачи опасались, что введение вакцины, активным ингредиентом которой является спайковый протеин, может даже ускорить проникновение определенных типов вируса в организм человека.

Тем не менее Энтони С. Фаучи рассматривает вакцины, агентами которых служат спайковый протеин и нуклеокапсидный белок, в качестве потенциальной основы для дальнейших исследований по созданию вакцины против 2019-nCoV. Поиск лекарства против коронавируса ведет и компания Novavax из Мэриленда, ранее создавшая вакцину против MERS.



Фото: Reuters

Работает над созданием новой вакцины и исследовательская группа под руководством Кита Чеппела из Университета Квинсленда в Австралии. Объединившись с учеными из Коалиции инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI), они пытаются создать биологический препарат с помощью другого подхода — «молекулярного зажима». Эта технология заключается в модификации белков вируса таким образом, чтобы они приобрели вид живого вируса. «Обманутая» иммунная система в этом случае начинает производить антитела, атакующие вирус, еще до его соединения с клеткой.

Данный метод, по сути, тоже представляет собой «платформенный подход», применяемый американскими учеными, заявил Кит Чеппел в интервью информационному агентству Reuters. Он уже доказал свою действенность — правда, только в лабораторных условиях — при лечении таких опасных заболеваний как Эбола, MERS или атипичная пневмония.

Как и в случае с SARS, самая большая сложность состоит в том, что вакцину нужно создать быстро. Группа ученых под руководством Фаучи надеется провести клинические испытания на людях уже через три месяца. Если они окажутся успешными, выпуск лекарства можно будет начать не ранее июня 2020 года. Это стало бы рекордом по разработке биологического препарата. Во время эпидемии атипичной пневмонии с момента секвенирования генома вируса до разработки вакцины прошло 20 месяцев.

Медикаменты против коронавируса

Помимо создания вакцины, врачи возлагают надежду еще на один способ борьбы с коронавирусом. Речь идет о лечении противовирусными препаратами. В статье для Journal of the American Medical Association Фаучи допускает, что действенными могут оказаться такие препараты широкого спектра как ингибитор протеназы Ремдесивир, применявшийся при лечении Эболы, или комбинация ритонавира и лопинавира — лекарств, используемых при лечении ВИЧ-инфекции. Китайские власти уже заказали более крупные партии «Калетры» (торговое название сочетания ритонавира и лопинавира), сообщила агентству Reuters Адель Инфанте — представитель производящей медикамент американской фармацевтической компании AbbbVie.

Существует также вероятность того, что в качестве терапии могут помочь моноклональные антитела — иммунологически активные белки, вызывающие специфический иммунный ответ со стороны организма. Герберт Вирджин из американской компании Vir-Biotechnologies заявил, что его коллеги уже разработали антитела, доказавшие в лабораторных исследованиях свою эффективность против атипичной пневмонии и MERS. Исходя из этого, Вирджин допускает, что некоторые из них могут оказаться действенными и в борьбе с новым коронавирусом. «Возможно, у них есть потенциал и для лечения Уханьского вируса», — говорит он.

Пока что карантин — самый действенный способ борьбы

Появится ли новая вакцина на рынке, зависит и от дальнейшего развития ситуации со вспышками вируса. Пока что китайские власти используют наиболее эффективное средство сдерживания болезни: изоляцию пациентов и карантин целых городов. Эти меры коснулись 43 миллионов человек.

Коронавирус распространяется гораздо быстрее, чем возбудитель атипичной пневмонии SARS 2002−2003 годов, также появившийся в Китае. Однако уровень смертности вируса 2019-nCoV на сегодняшний день существенно ниже, чем при эпидемии SARS. По данным ВОЗ, 17 лет назад тяжелый острый респираторный синдром, впоследствии названный атипичной пневмонией, был установлен у 8437 человек, а умерли от него 813 человек, то есть, около десяти процентов. Число зараженных пневмонией , вызванной 2019-nCoV, по информации ВОЗ на 4 февраля, составило 20 630 человек, а его жертвами стали 425 человек. Иными словами, уровень смертности находится в пределах двух процентов.

Профессор факультета молекулярной и клеточной биологии в Университете Лидса, вирусолог Марк Харрис считает, что уровень смертности от коронавируса 2019-nCoV не превышает 0,1 процента. В своей оценке он, по всей видимости, учитывает большое количество случаев заболевания с относительно легким течением болезни, при которых пациенты не обращались за помощью к врачу и поэтому не были учтены в официальной статистике.



Фото: Reuters

Если его предположения верны, то новый коронавирус может оказаться не более опасным, чем сезонный грипп. При этом стоит отметить, что уровень контагиозности — заразности — 2019-nCoV до сих пор не удается установить: китайские врачи предполагают , что его носители могут заразить других людей даже во время инкубационного периода, составляющего 14 дней. Это объясняло бы стремительную скорость распространения вспышек заболевания. Впрочем, подтверждения этой гипотезы пока что нет.