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Швейцарцы проголосовали за запрет дискриминации гомосексуалов

09.02.2020 19:45 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Почти две трети швейцарцев (62 процента) проголосовали в воскресенье, 9 февраля, за поправку в Уголовный кодекс страны, которая должна защитить людей от дискриминации из-за их сексуальной ориентации. Такие данные экзитполов опубликованы через полчаса после закрытия участков для голосования.


Фото: Reuters

Принятая поправка расширяет запрет на дискриминацию на основе расовой принадлежности на «публичные заявления или действия, которые унижают человеческое достоинство, разжигают ненависть и ставят под угрозу мирное сосуществование общества» в отношении людей, исходя из их сексуальных предпочтений. Нарушение закона грозит тюремным заключением на срок до трех лет или штрафом.

Консервативная Швейцария, в отличие от многих западно-европейских стран, все это время не имела никаких законодательных норм, ограничивающих дискриминацию на почве сексуальной ориентации. Ранее, в 2018 году, парламент Швейцарии принял так называемый антигомофобный закон. Однако самая крупная партия страны, правоконсервативная Швейцарская народная партия собрала необходимые 50 тысяч подписей для проведения референдума. На последних выборах в парламент Швейцарии в октябре 2019 года Швейцарская народная партия несколько ухудшила свои показатели, однако сохранила первое место среди всех партий.

 
 
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Почти две трети швейцарцев (62 процента) проголосовали в воскресенье, 9 февраля, за поправку в Уголовный кодекс страны, которая должна защитить людей от...
 
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