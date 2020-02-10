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Карантин на круизном лайнере в Японии: уже 130 заболевших коронавирусом

10.02.2020 18:12 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Еще у 66 человек на круизном лайнере Diamond Princess подтвердили новый коронавирус, сообщает Kyodo. Лайнер с 3700 людьми на борту стоит на карантине в японском порту.


Фото: Reuters

Таким образом коронавирус выявлен у 130 пассажиров судна. На борту находятся 2666 пассажиров и 1045 работников лайнера — представители более 50 стран.

Из 66 новых заболевших 45 человек — граждане Японии, 11 — США, четверо — Австралии, трое — Филиппин, по одному — Канады, Великобритании и Украины, сообщила компания-оператор Diamond Princess. Накануне сообщалось, что коронавирус обнаружили у одного украинца. Сегодня украинские медики рассказали, что на корабле находятся 25 граждан Украины, все они являются работниками лайнера, среди них два человека заболели.

Чтобы предотвратить распространение вируса, Минздрав Японии рассматривает возможность сделать анализ всем находящимся на борту людям, раньше тесты делали только тем, у кого были характерные для заболевания симптомы и кто имел контакты с заразившимися. Двухнедельный карантин заканчивается 19 февраля.

Напомним, 3 февраля лайнер с тысячами пассажиров и работников на борту прибыл в порт, но никому не разрешили покинуть судно. Проверка пассажиров понадобилась после того, как у сошедшего 25 января в Гонконге 80-летнего пассажира обнаружили коронавирус 2019-nCoV. Во время путешествия на корабле мужчина к медикам не обращался.

По последним данным, более 900 человек умерли от коронавирусной инфекции в Китае, подтверждено 40 171 случай заражения, на лечении находятся 35 982 человека, из них в тяжелом состоянии — 6484 человека. Выписаны из больницы 3281 пациент.

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Еще у 66 человек на круизном лайнере Diamond Princess подтвердили новый коронавирус.
 
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