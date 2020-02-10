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Карантин на круизном лайнере в Японии: уже 130 заболевших коронавирусом
10.02.2020 18:12 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Еще у 66 человек на круизном лайнере Diamond Princess подтвердили новый коронавирус, сообщает
Таким образом коронавирус выявлен у 130 пассажиров судна. На борту находятся 2666 пассажиров и 1045 работников лайнера — представители более 50 стран.
Из 66 новых заболевших 45 человек — граждане Японии, 11 — США, четверо — Австралии, трое — Филиппин, по одному — Канады, Великобритании и Украины, сообщила компания-оператор Diamond Princess. Накануне сообщалось, что коронавирус обнаружили у
Чтобы предотвратить распространение вируса, Минздрав Японии рассматривает возможность сделать анализ всем находящимся на борту людям, раньше тесты делали только тем, у кого были характерные для заболевания симптомы и кто имел контакты с заразившимися. Двухнедельный карантин заканчивается 19 февраля.
Напомним, 3 февраля лайнер с тысячами пассажиров и работников на борту прибыл в порт, но никому не разрешили покинуть судно. Проверка пассажиров понадобилась после того, как у сошедшего 25 января в Гонконге 80-летнего пассажира обнаружили коронавирус 2019-nCoV. Во время путешествия на корабле мужчина к медикам не обращался.
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Еще у 66 человек на круизном лайнере Diamond Princess подтвердили новый коронавирус.
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