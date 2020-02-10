Карантин на круизном лайнере в Японии: уже 130 заболевших коронавирусом

Источник материала: Tut.by

Еще у 66 человек на круизном лайнере Diamond Princess подтвердили новый коронавирус, сообщает Kyodo . Лайнер с 3700 людьми на борту стоит на карантине в японском порту.



Фото: Reuters

Таким образом коронавирус выявлен у 130 пассажиров судна. На борту находятся 2666 пассажиров и 1045 работников лайнера — представители более 50 стран.

Из 66 новых заболевших 45 человек — граждане Японии, 11 — США, четверо — Австралии, трое — Филиппин, по одному — Канады, Великобритании и Украины, сообщила компания-оператор Diamond Princess. Накануне сообщалось, что коронавирус обнаружили у одного украинца . Сегодня украинские медики рассказали, что на корабле находятся 25 граждан Украины, все они являются работниками лайнера, среди них два человека заболели .

Чтобы предотвратить распространение вируса, Минздрав Японии рассматривает возможность сделать анализ всем находящимся на борту людям, раньше тесты делали только тем, у кого были характерные для заболевания симптомы и кто имел контакты с заразившимися. Двухнедельный карантин заканчивается 19 февраля.

Напомним, 3 февраля лайнер с тысячами пассажиров и работников на борту прибыл в порт, но никому не разрешили покинуть судно. Проверка пассажиров понадобилась после того, как у сошедшего 25 января в Гонконге 80-летнего пассажира обнаружили коронавирус 2019-nCoV. Во время путешествия на корабле мужчина к медикам не обращался.

По последним данным , более 900 человек умерли от коронавирусной инфекции в Китае, подтверждено 40 171 случай заражения, на лечении находятся 35 982 человека, из них в тяжелом состоянии — 6484 человека. Выписаны из больницы 3281 пациент.