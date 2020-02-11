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Песков рассказал, кто в Кремле будет отвечать за Украину и интеграционные вопросы
11.02.2020 13:22 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак будет заниматься, в том числе, отношениями РФ и Украины. Об этом журналистам рассказал Дмитрий Песков.
«Я сейчас могу констатировать, что, да, Козак занимается и будет продолжать заниматься в своей новой должности украинскими делами и вопросами интеграции», — цитирует Пескова
Ранее вопросами Украины в кремлевской администрации, напомним, занимался Владислав Сурков. При этом прошение об отставке Суркова до сих пор не подписано, рассказал Песков. Как сообщалось ранее, Сурков
Дмитрий Козак пришел в администрацию президента с поста вице-премьера. Во время последних переговоров Лукашенко и Путина в Сочи именно он
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Дмитрий Козак пришел в администрацию президента с поста вице-премьера. Во время последних переговоров Лукашенко и Путина в Сочи именно он комментировал...
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