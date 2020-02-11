Песков рассказал, кто в Кремле будет отвечать за Украину и интеграционные вопросы

Источник материала: Tut.by

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак будет заниматься, в том числе, отношениями РФ и Украины. Об этом журналистам рассказал Дмитрий Песков.



Фото: пресс-служба президента России

«Я сейчас могу констатировать, что, да, Козак занимается и будет продолжать заниматься в своей новой должности украинскими делами и вопросами интеграции», — цитирует Пескова РИА «Новости» .

Ранее вопросами Украины в кремлевской администрации, напомним, занимался Владислав Сурков. При этом прошение об отставке Суркова до сих пор не подписано, рассказал Песков. Как сообщалось ранее, Сурков ушел с государственной службы «из-за смены курса на украинском направлении».

Дмитрий Козак пришел в администрацию президента с поста вице-премьера. Во время последних переговоров Лукашенко и Путина в Сочи именно он комментировал журналистам итоги встречи президентов.