Власти Гонконга выдвинули новую версию распространения коронавируса - по трубам канализации

Источник материала: Tut.by

Власти Гонконга заподозрили, что коронавирус COVID-19 может распространяться по канализационным трубам. Выдвинуть эту гипотезу их побудил инцидент, который произошел в одном из жилых комплексов. Одной из зараженных оказалась 62-летняя женщина, которая не посещала ставший центром эпидемии Ухань и не общалась с другими инфицированными. Единственным возможным источником заражения был признан 75-летний мужчина, который попал в больницу неделей ранее. По предварительной информации, мужчина и женщина не были знакомы, однако через их квартиры проходил один и тот же канализационный стояк, сообщает телекомпания CNN .



Фото: Reuters

Поскольку заражение через систему канализации в Гонконге уже происходило во время вспышки атипичной пневмонии в 2002 году, власти на всякий случай эвакуировали часть жителей дома и начали проверять систему водоснабжения и канализации. Вирус в системе они не обнаружили, заболевших в других квартирах, через которые проходит подозрительный стояк, также не нашли (у троих живших в одной квартире с заболевшей женщиной к тому времени тоже был выявлен вирус).

Однако специалисты выяснили, что в квартире одного из пациентов была самостоятельно переделана канализационная труба. Из-за неправильно созданной конструкции воздух из унитаза мог выходить наружу. А поскольку, как считают эксперты, вирус может передаваться через экскременты, вполне возможно, что таким образом он и перешел из одной квартиры в другую.

Власти при этом отметили, что угрозы распространения вируса на весь жилой комплекс нет, поскольку при нормальном устройстве труб вирус не сможет выйти наружу: мешать ему будет постоянно находящаяся в системе вода. В 2002 году, когда болезнетворные бактерии спокойно передвигались по канализационной системе, воды в трубах не было. В результате 300 человек заразились, 42 умерли.

По последней информации , жертвами коронавируса, вспышка которого была зафиксирована в Ухане в конце декабря прошлого года, стали 1115 человек (1068 в провинции Хубэй, где находится Ухань). В Гонконге умер один человек. Это был 39-летний мужчина, который в середине января побывал в Ухане. Врачи при этом указывали, что у него помимо коронавируса были и другие проблемы со здоровьем.