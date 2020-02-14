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В Минфине США заявили, что Дерипаска «по некоторым сведениям» отмывал деньги для Путина

14.02.2020 14:06 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США направило адвокатам миллиардера Олега Дерипаски письмо, в котором объяснило, почему в отношении бизнесмена в 2018 году ввели санкции. Об этом пишет Meduza пишет со ссылкой на данные The Financial Times.


Фото: Reuters

В марте 2019 года Олег Дерипаска подал в суд округа Колумбия иск против Минфина США, требуя снять введенные против него санкции. В декабре стало известно, что в министерстве раскроют материалы, послужившие основанием для введения санкций против бизнесмена

В письме OFAC сказано, что в 2016 году Дерипаска «по некоторым сведениям был определен как один из людей, владеющий активами и отмывающий средства от лица президента России Владимира Путина». Также в сообщении отмечается, что Дерипаска, предположительно, отменил выход своей компании ГАЗ на IPO, чтобы скрыть отмывание денег для Путина через эту компанию.

Кроме того, в июле 2011 года и ранее Дерипаска, как утверждается, минимум один раз переводил деньги для Путина. Перевод осуществлялся под видом бизнес-операций, но, как считают в OFAC, Путин использовал эти средства в своих интересах.

В OFAC также заявили, что Дерипаска, по некоторым сведениям, по просьбе Путина вложил 800 миллионов долларов в строительство объектов для Олимпиады в Сочи. По состоянию на начало 2018 года бизнесмен также занимался финансовыми проектами по поручению президента и других высокопоставленных руководителей России, сказано в письме.

Олег Дерипаска, комментируя заявление OFAC, сказал, что управление не приводит никаких фактов. «Только догадки, слухи и ахинея, — сказал Дерипаска в интервью FT. — Это вздор». Бизнесмен напомнил о существовании презумпции невиновности, подчеркнув, что «не представлено никаких фактов, которые еще должны быть доказаны в суде».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрицает утверждения Минфина США. «Это неправда. Только и всего», — сказал он.

 
 
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