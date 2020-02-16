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Число заразившихся коронавирусом на борту круизного судна в Японии достигло 355

16.02.2020 13:14 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Число зараженных новым коронавирусом 2019-nCoV на борту круизного судна Diamond Princess, которое находится на карантине в порту города Иокогама, возросло до 355. Об этом сообщил в воскресенье министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като в эфире телеканала NHK, передает ТАСС.


Фото: Reuters

«К настоящему времени мы взяли анализы более чем у 1,2 тыс. человек. Среди них мы подтвердили 355 случаев заражения коронавирусом», — сказал он.

Таким образом, за последние сутки было выявлено еще 70 случаев заражения. В субботу министерство здравоохранения сообщало о 67 новых пациентах с вирусом на судне. Гражданство новых заразившихся на данный момент не уточняется.

Судно вышло из Иокогамы 20 января и вернулось 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружен новый коронавирус. Он сошел 25 января в Гонконге. По решению властей Японии, круизный лайнер бросил якорь рядом с Иокогамой для проведения медицинского осмотра всех, кто находится на борту.

На борту судна находились около 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа из 50 стран, включая Россию. Россиян среди зараженных вирусом нет. Карантинное судно ранее разрешили покинуть примерно 200 пожилым пассажирам в возрасте старше 80 лет.

17 февраля США должны эвакуировать с судна около 380 своих граждан. О намерении эвакуировать своих граждан также заявила Канада.

По последним данным, число жертв нового коронавируса в Китае составило 1665, выздоровели 9419 человек, число зараженных с момента вспышки заболевания превысило 68 тыс. 15 февраля первый случай смерти от нового коронавируса был зафиксирован на территории Европы — инфицированный китайский турист умер во Франции.

 
 
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Число зараженных новым коронавирусом 2019-nCoV на борту круизного судна Diamond Princess, которое находится на карантине в порту города Иокогама, возросло до 355. Об этом...
 
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