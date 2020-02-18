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За день до окончания карантина на круизном лайнере в Японии коронавирус обнаружили еще у 88 человек
18.02.2020 15:35 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
18 февраля на круизном лайнере Diamond Princess коронавирус выявлен у 88 человек, сообщает
Всего на круизном лайнере заболевание обнаружено у 542 человек.
Напомним, 3 февраля лайнер с тысячами пассажиров и работников на борту прибыл в порт, но никому
Сегодня на пресс-конференции главный секретарь кабинета министров Японии заявил, что было «уместно» держать пассажиров и экипаж на борту до окончания двухнедельного карантинного периода. Как и планировалось, 19 февраля людей начнут отпускать с судна.
Всем будет проведен тест на коронавирус, если результат будет отрицательный, то пассажиров отпустят на сушу. Процесс должен быть завершен к 21 февраля.
Ранее пассажир судна рассказал
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18 февраля на круизном лайнере Diamond Princess коронавирус выявлен у 88 человек.
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