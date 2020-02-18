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За день до окончания карантина на круизном лайнере в Японии коронавирус обнаружили еще у 88 человек

18.02.2020 15:35 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

18 февраля на круизном лайнере Diamond Princess коронавирус выявлен у 88 человек, сообщает Kyodo.


Фото: Reuters

Всего на круизном лайнере заболевание обнаружено у 542 человек.

Напомним, 3 февраля лайнер с тысячами пассажиров и работников на борту прибыл в порт, но никому не разрешили покинуть судно. Проверка пассажиров понадобилась после того, как у сошедшего 25 января в Гонконге 80-летнего пассажира обнаружили коронавирус 2019-nCoV. Во время путешествия на корабле мужчина к медикам не обращался. Карантин закончится 19 февраля.

Сегодня на пресс-конференции главный секретарь кабинета министров Японии заявил, что было «уместно» держать пассажиров и экипаж на борту до окончания двухнедельного карантинного периода. Как и планировалось, 19 февраля людей начнут отпускать с судна.

Всем будет проведен тест на коронавирус, если результат будет отрицательный, то пассажиров отпустят на сушу. Процесс должен быть завершен к 21 февраля.

Ранее пассажир судна рассказал РБК об условиях карантина. Люди должны оставаться в каютах, выходить можно на час в определенную зону. Все должны должны надевать маски, когда выходят из каюты или открывают дверь. С другими пассажирами можно разговаривать только на расстоянии 60 см. Завтрак, обед и ужин доставляют к двери каюты.

По последним данным, заражение коронавирусом подтверждено у 72 436 человек, умерло 1868 человек, выздоровели и выписались из больниц 12 552 человека. 560 901 человек имели тесный контакт с зараженными вирусом, 141 552 человека находятся под медицинским наблюдением.

 
 
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18 февраля на круизном лайнере Diamond Princess коронавирус выявлен у 88 человек.
 
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