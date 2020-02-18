Гражданам Китая запретили въезд в Россию

Источник материала: Tut.by

Россия с 20 февраля временно приостанавливает въезд граждан Китая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на секретариат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. Поясняется, что решение принято по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

«С 00 часов 00 минут местного времени 20 февраля 2020 года временно приостановить пропуск граждан Китайской Народной Республики через государственную границу Российской Федерации, въезжающих на территорию Российской Федерации в целях осуществления трудовой деятельности, в частных, учебных и туристических целях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также временно приостановят прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд в Россию гражданам Китая для работы, учебы и в частных целях. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Сколько времени продлится запрет, пока не сообщается.

По последним данным, новым коронавирусом заразились два гражданина России. Это муж и жена, которые путешествовали на круизном лайнере Diamond Princess. Они госпитализированы в Японии.