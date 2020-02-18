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Гражданам Китая запретили въезд в Россию
18.02.2020 21:10 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Россия с 20 февраля временно приостанавливает въезд граждан Китая. Об этом
«С 00 часов 00 минут местного времени 20 февраля 2020 года временно приостановить пропуск граждан Китайской Народной Республики через государственную границу Российской Федерации, въезжающих на территорию Российской Федерации в целях осуществления трудовой деятельности, в частных, учебных и туристических целях», — говорится в сообщении.
Отмечается, что также временно приостановят прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд в Россию гражданам Китая для работы, учебы и в частных целях. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Сколько времени продлится запрет, пока не сообщается.
По последним данным, новым коронавирусом
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Отмечается, что также временно приостановят прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд в Россию гражданам Китая для работы, учебы и в частных...
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