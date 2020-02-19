Трамп обвинил Блумберга в покупке права стать кандидатом в президенты США

Источник материала: Tut.by

Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, участвующий в президентской гонке, покупает право стать кандидатом на пост главы государства от Демократической партии на выборах, которые пройдут в ноябре нынешнего года. Соответствующее сообщение американский лидер Дональд Трамп опубликовал во вторник на своей странице в Twitter .



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Он вновь назвал миллиардера «мини-Майком». «Мини незаконно покупает право стать кандидатом в президенты от демократов», — подчеркнул президент. Трамп обвинил Блумберга в «незаконных масштабных пожертвованиях в свою собственную предвыборную кампанию».

«Он „распыляет“ деньги во все стороны только ради того, чтобы получатели его денежных выплат — многие бывшие оппоненты — с радостью вступали в его предвыборную кампанию или поддерживали ее. Разве это не зовется подкупом?» — считает глава вашингтонской администрации.

По его словам, руководство Демократической партии, как и на выборах 2016 года, не позволит сенатору от штата Вермонт Берни Сандерсу стать кандидатом на пост главы государства. «Мини-Майк, право выдвижения кандидатом на пост президента от основных партий США не продается! Удачи в теледебатах, которые пройдут завтра [в среду] вечером, и помни, не стой на ящиках (Трамп часто насмехается над Блумбергом из-за его низкого роста — прим. ред.)!» — заключил Трамп.

Блумберг вступил в предвыборную гонку в США в ноябре 2019 года. Он не раз заявлял, что готов потратить значительные средства на публикацию агитационных материалов. Согласно последним оценкам Forbes, состояние бывшего мэра достигает почти $ 63 млрд.

В 2016 году сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс претендовал на выдвижение своей кандидатуры от Демократической партии и считался в этой гонке главным соперником Хиллари Клинтон. Он в итоге уступил пальму первенства экс-госсекретарю при скандальных обстоятельствах.