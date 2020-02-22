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В Италии - вспышка коронавируса. Заражены уже более 50 человек

22.02.2020 19:15 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В регионах Венето и Ломбардия число зараженных коронавирусом превысило 50 человек. В 10 городах запрещены массовые мероприятия, закрыты школы и магазины. Об этом на пресс-конференции сообщил президент Ломабрдии Аттилио Фонтана, передает ANSA.


Город Кодоньо, Ломбардия, Италия. 22 февраля 2020 года. Фото: Reuters

На данный момент в Венето зарегистрировано 12 случаев заболевания коронавирусом. Один из зараженных, 78-летний мужчина, умер накануне. 39 случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Ломбардии. Одна из зараженных также скончалась.

«Мы рады, что жители прислушались к нашим рекомендациям и остаются дома», — отметил Фонтана.

Итальянские власти подчеркивают, что делают все для стабилизации ситуации. В 10 городах, где действует постановление о сдерживании коронавирусных инфекций, приняты специальные меры — закрыты школы, университеты, магазины и другие общественные места. Ограничительные меры касаются городов и коммун Казальпустерленго, Кодоньо, Кастильоне-д'Адда, Фомбьо, Малео, Сомалья, Бертонико, Терранова-дей-Пассерини, Кастелджерундо и Сан-Фьорано.

В этих городах запрещены любые массовые и спортивные мероприятия, включая карнавальные шествия, и торговая деятельность, за исключением покупок первой необходимости. Карантин объявлен на 14 дней.

 
 
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В 10 городах, где действует постановление о сдерживании коронавирусных инфекций, приняты специальные меры - закрыты школы, университеты, магазины и другие...
 
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