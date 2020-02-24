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Крушение Boeing над Донбассом: прокурор Нидерландов заявил о свидетеле запуска ракеты
24.02.2020 22:02 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Глава Национальной прокуратуры Нидерландов Фред Вестербеке заявил, что у следствия есть очевидец запуска ракеты, которой в 2014 году был сбит Boeing 777 «Малайзийских авиалиний».
По мнению следователей, ЗРК «Бук», из которого была выпущена ракета, транспортировали из 53-й зенитной ракетной бригады в Курске, заявил Вестербеке в программе телеканала
Ведущий спросил у прокурора, есть ли у них очевидцы запуска ракеты. Вестербеке ответил утвердительно. При этом он не стал говорить, один это человек или больше.
Ранее совместная следственная группа (ССГ), созданная для расследования крушения Boeing в Украине, заявила, что установила четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. В их числе трое россиян и один гражданин Украины. При этом следователи подчеркивали, что не знают, кто именно нажал на кнопку пуска ракеты.
Крушение «Боинга»
Летом 2014 года лайнер «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области. Все 298 человек, находившихся на борту, погибли.
За годы расследования группа пришла к выводу, что «Боинг» был сбит доставленной из России в Украину ракетой «Бук». В 2015 году следователи
В 2016 году ССГ
В мае 2018 года следователи заявили, что самолет был сбит российским зенитным комплексом «Бук», который
Власти Нидерландов и Австралии официально
В ноябре минувшего года следственная группа
Рассмотрение уголовного дела по итогам расследования причин крушения лайнера «Малайзийских авиалиний», который летел
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Глава Национальной прокуратуры Нидерландов Фред Вестербеке заявил, что у следствия есть очевидец запуска ракеты, которой в 2014 году был сбит Boeing 777 «Малайзийских...
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