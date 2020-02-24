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Крушение Boeing над Донбассом: прокурор Нидерландов заявил о свидетеле запуска ракеты

24.02.2020 22:02 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Глава Национальной прокуратуры Нидерландов Фред Вестербеке заявил, что у следствия есть очевидец запуска ракеты, которой в 2014 году был сбит Boeing 777 «Малайзийских авиалиний».


Фото: Reuters

По мнению следователей, ЗРК «Бук», из которого была выпущена ракета, транспортировали из 53-й зенитной ракетной бригады в Курске, заявил Вестербеке в программе телеканала CBS News.

Ведущий спросил у прокурора, есть ли у них очевидцы запуска ракеты. Вестербеке ответил утвердительно. При этом он не стал говорить, один это человек или больше.

Ранее совместная следственная группа (ССГ), созданная для расследования крушения Boeing в Украине, заявила, что установила четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. В их числе трое россиян и один гражданин Украины. При этом следователи подчеркивали, что не знают, кто именно нажал на кнопку пуска ракеты.

Крушение «Боинга»

Летом 2014 года лайнер «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области. Все 298 человек, находившихся на борту, погибли.

За годы расследования группа пришла к выводу, что «Боинг» был сбит доставленной из России в Украину ракетой «Бук». В 2015 году следователи пришли к выводу, что рейс МН17 был сбит ракетой «Бук», пущенной с востока Украины, которая взорвалась в левой передней части лайнера.

В 2016 году ССГ сообщила, что запуск произвели недалеко от украинского населенного пункта Снежное, который в июле 2014 года находился под контролем сепаратистов. После выстрела пусковую установку вернули в Россию.

В мае 2018 года следователи заявили, что самолет был сбит российским зенитным комплексом «Бук», который прибыл в Украину из 53-й зенитной ракетной бригады Вооруженных сил России, расположенной под Курском. В Минобороны РФ информацию опровергли, заявив, что «ни один зенитный ракетный комплекс Вооруженных сил РФ никогда не пересекал российско-украинскую границу». МИД России назвал выводы следственной комиссии «предвзятыми и однобокими», а президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва сможет признать выводы международной группы только тогда, когда будет принимать в расследовании полноценное участие.

Власти Нидерландов и Австралии официально возложили ответственность за крушение малайзийского «Боинга» над Украиной в 2014 году на Россию. США заявили, что доверяют выводам JIT.

В ноябре минувшего года следственная группа опубликовала новые записи перехваченных телефонных разговоров и попросила откликнуться свидетелей, чтобы узнать о роли российских чиновников в катастрофе.

Рассмотрение уголовного дела по итогам расследования причин крушения лайнера «Малайзийских авиалиний», который летел рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, судебная коллегия начнет 9 марта 2020 года.

 
 
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Глава Национальной прокуратуры Нидерландов Фред Вестербеке заявил, что у следствия есть очевидец запуска ракеты, которой в 2014 году был сбит Boeing 777 «Малайзийских...
 
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