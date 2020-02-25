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Коронавирус зафиксирован в трех европейских странах. Где еще обнаружен COVID-19

25.02.2020 18:50 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Случаи заражения коронавирусом COVID-19 зафиксированы в более чем 30 странах мира. Сегодня в список добавились три европейские страны — Австрия, Хорватия и Швейцария.


Изображение: The Native Antigen Company

В Хорватии, Австрия и Швейцария 25 февраля подтвердили первые случаи заражения коронавирусом. В австрийской федеральной земле Тироль — двое заболевших, сообщает телерадиокорпорация ORF. Заразились два 24-летних итальянца, которые живут в австрийском городе Инсбрук. Мужчины обратились в клинику, когда у них поднялась температура, и поместили в изолированное помещение, ищут тех, кто контактировал с ними.

В Хорватии заболевший выявлен в Загребе, молодой человек был в Милане с 19 по 21 февраля. Он также изолирован, его состояние удовлетворительное, пишет Reuters со ссылкой на заявление премьер-министра Андрея Пленковича. Напомним, в выходные в Италии была зафиксирована вспышка коронавируса, власти страны приняли ряд мер для остановки распространения вируса.

В Швейцарии случай заражения зафиксирован в кантоне Тичино, который граничит с северными районами Италии, сообщает swissinfo.ch со ссылкой на федеральный департамент здравоохранения.

По последним данным, общее число заболевших в мире составляет более 80 тысяч человек. Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2663, выздоровели более 27,2 тысячи человек. На сегодняшний день коронавирус зафиксирован в более чем 30 странах мира.

Список

  • Китай
  • Япония
  • Таиланд
  • США
  • Австралия
  • Сингапур
  • Южная Корея
  • Малайзия
  • Вьетнам
  • Франция
  • Непал
  • Камбоджа
  • Германия
  • Шри-Ланка
  • ОАЭ
  • Финляндия
  • Индия
  • Филиппины
  • Италия
  • Великобритания
  • Россия
  • Канада
  • Испания
  • Швеция
  • Бельгия
  • КНДР
  • Ливан
  • Иран
  • Израиль
  • Кувейт
  • Бахрейн
  • Афганистан
  • Ирак
  • Оман
  • Хорватия
  • Австрия
  • Швейцария

 
 
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Случаи заражения коронавирусом COVID-19 зафиксированы в более чем 30 странах мира. Сегодня в список добавились две европейские страны - Австрия и Хорватия.
 
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