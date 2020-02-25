Коронавирус зафиксирован в трех европейских странах. Где еще обнаружен COVID-19

Источник материала: Tut.by

Случаи заражения коронавирусом COVID-19 зафиксированы в более чем 30 странах мира. Сегодня в список добавились три европейские страны — Австрия, Хорватия и Швейцария.



Изображение: The Native Antigen Company

В Хорватии, Австрия и Швейцария 25 февраля подтвердили первые случаи заражения коронавирусом. В австрийской федеральной земле Тироль — двое заболевших, сообщает телерадиокорпорация ORF . Заразились два 24-летних итальянца, которые живут в австрийском городе Инсбрук. Мужчины обратились в клинику, когда у них поднялась температура, и поместили в изолированное помещение, ищут тех, кто контактировал с ними.

В Хорватии заболевший выявлен в Загребе, молодой человек был в Милане с 19 по 21 февраля. Он также изолирован, его состояние удовлетворительное, пишет Reuters со ссылкой на заявление премьер-министра Андрея Пленковича. Напомним, в выходные в Италии была зафиксирована вспышка коронавируса , власти страны приняли ряд мер для остановки распространения вируса.

В Швейцарии случай заражения зафиксирован в кантоне Тичино, который граничит с северными районами Италии, сообщает swissinfo.ch со ссылкой на федеральный департамент здравоохранения.

По последним данным , общее число заболевших в мире составляет более 80 тысяч человек. Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2663, выздоровели более 27,2 тысячи человек. На сегодняшний день коронавирус зафиксирован в более чем 30 странах мира .

Список Китай

Япония

Таиланд

США

Австралия

Сингапур

Южная Корея

Малайзия

Вьетнам

Франция

Непал

Камбоджа

Германия

Шри-Ланка

ОАЭ

Финляндия

Индия

Филиппины

Италия

Великобритания

Россия

Канада

Испания

Швеция

Бельгия

КНДР

Ливан

Иран

Израиль

Кувейт

Бахрейн

Афганистан

Ирак

Оман

Хорватия

Австрия

Швейцария