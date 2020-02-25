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Коронавирус зафиксирован в трех европейских странах. Где еще обнаружен COVID-19
25.02.2020 18:50 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Случаи заражения коронавирусом COVID-19 зафиксированы в более чем 30 странах мира. Сегодня в список добавились три европейские страны — Австрия, Хорватия и Швейцария.
В Хорватии, Австрия и Швейцария 25 февраля подтвердили первые случаи заражения коронавирусом. В австрийской федеральной земле Тироль — двое заболевших, сообщает телерадиокорпорация
В Хорватии заболевший выявлен в Загребе, молодой человек был в Милане с 19 по 21 февраля. Он также изолирован, его состояние удовлетворительное, пишет
В Швейцарии случай заражения зафиксирован в кантоне Тичино, который граничит с северными районами Италии, сообщает
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Случаи заражения коронавирусом COVID-19 зафиксированы в более чем 30 странах мира. Сегодня в список добавились две европейские страны - Австрия и Хорватия.
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