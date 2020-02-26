Зеленский объяснил переговоры с экс-партнером Коломойского

Источник материала: Tut.by

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал информацию СМИ о переговорах с Сергеем Тигипко, который при Викторе Януковиче был вице-премьером в правительстве Николая Азарова. По его словам, встреча с этим политиком действительно имела место.



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Как сообщает «112 Украина», на эту тему Зеленский пообщался с журналистами после форума Age of Crimea 2020. По словам президента, он сейчас проводит собеседования «со многими людьми» касательно работы в правительстве. «И с господином Тигипко я также встречался», — сказал Зеленский.

Разговор с Тигипко подтвердил и глава правительства Алексей Гончарук. «Я за последний месяц посмотрел более 20 лиц. Нам действительно необходимо усилить советниками или какими-то должностями правительство, которые хорошо понимают, что такое промышленность», — цитирует премьера УНИАН.

При этом Гончарук заявил, что не писал заявления об отставке и не обсуждал подобную тему с президентом.

О том, что кандидатура Тигипко рассматривается на пост премьера, ранее сообщала Kyiv Post со ссылкой на три источника в правительстве. Издание утверждало, что переговоры на эту тему все еще продолжаются.

Тигипко работал во властных структурах Украины с 1997 года, занимал посты вице-премьера правительства, министра экономики, главы национального банка. С 2010 по 2012 год, во время президентства Виктора Януковича, он возглавлял Министерство социальной политики. До прихода во власть Тигипко был председателем правления Приватбанка, где его партнером был Игорь Коломойский.

Сообщения о возможных кадровых перестановках в Украине появились на фоне социологических опросов, зафиксировавших снижение рейтингов Зеленского и поддерживающей его фракции «Слуга народа» в Верховной раде. Согласно данным Центра имени Разумкова, поддержка президента сократилась на треть, а его партии на 13%. При этом социологи указали, что граждане Украины стали хуже относиться ко всем парламентским партиям, включая «Европейскую солидарность» Петра Порошенко и «Оппозиционную платформу — За жизнь» Виктора Медведчука, Юрия Бойко и Вадима Рабиновича.