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Лайнер из Италии не пустили в порты Карибского моря из-за коронавируса

27.02.2020 07:48 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Круизному лайнеру Meraviglia, принадлежащему итальянской компании MSC Cruises, запретили швартоваться в двух портах в Карибском море из-за опасений, что один из членов экипажа заражен коронавирусом COVID-19. Об этом сообщают La Repubblica и Adnkronos.


Фото: Reuters

Уточняется, что на борту находятся 4,5 тыс. пассажиров и более 1,6 тыс. членов экипажа. 25 февраля судну MSC Meraviglia, следовавшему из Майами (Флорида, США), было отказано в даче официального разрешения на заход в порты Очо-Риос на Ямайке и в Джорджтаун на Каймановых островах.

Командование судна сообщило о том, что у одного из членов экипажа есть симптомы заражения гриппом, после чего власти Ямайки приняли решение отказать лайнеру войти в свои территориальные воды. «Во время проверки <…> было обнаружено, что член экипажа был помещен на карантин. У него диагностировали кашель, лихорадку и боль в мышцах», — говорится в заявлении правительства Ямайки (цитирует Le Journal de Montréal).

Пресс-секретарь регионального органа здравоохранения северо-восточной Ямайки Анженис Уайт сказала местной газете The Gleaner, что заболевший член экипажа недавно бывал на Филиппинах. (2 февраля здесь от коронавируса умер первый зараженный за пределами КНР).

После этого судно MSC Meraviglia утром в среду, 26 февраля, должно было остановиться в Джорджтауне, однако в министерстве здравоохранения острова Гранд Кайман снова дали отказ, объяснив свое решение «необходимостью обеспечить защиту здоровья и безопасности жителей Каймановых островов» на фоне распространения коронавирусной инфекции.

В самой компании MSC Cruises заявили, что у члена экипажа появились «обычные симптомы гриппа», а после посещения медцентра на судне у него был диагностирован грипп типа А, а не коронавирусная инфекция COVID-19. Уточняется, что сейчас он находится в стабильном состоянии, принимает противовирусные препараты, и у него уже нет температуры. «В качестве меры предосторожности он был изолирован от других членов экипажа с момента появления первых симптомов и будет оставаться на карантине до полного излечения», — отметил перевозчик. Кроме того, все члены экипажа и пассажиры круизного суда прошли обязательный медицинский осмотр в Майами, прежде чем отправиться в путешествие в воскресенье.

«В обоих случаях (в Ямайке и на Кайманах — РБК) судно было фактически отвергнуто просто на основании опасений (о коронавирусе)», — сказали в компании. Согласно последним данным, сейчас лайнер следует к берегам Мексики и находится западнее Кайманских островов и идет в северо-западном направлении. Обозначенный пункт назначения — мексиканский остров Косумель, передает Bloomberg со ссылкой на заявление MSC. По данным Reuters, лайнеру также отказали зайти и в этот порт.

Вспышка коронавирусной инфекции нового типа была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайской провинции Хубэй. По данным на 26 февраля, число подтвержденных случаев заболевания в 31 стране по всему миру превысило 81,1 тыс., более 2,7 тыс. скончались. За пределами КНР — на европейской части — самая тяжелая ситуация наблюдается на сегодняшний день в Италии: в стране заболели 400 человек, 11 умерли, несколько городов закрыты на карантин, а туристы из России начали отказываться от путевок в эту страну. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее признала вспышку инфекции международной чрезвычайной ситуацией, а также призвала страны выделить более $ 600 млн на борьбу с его распространением и разработку вакцины от заболевания.

 
 
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«В обоих случаях (в Ямайке и на Кайманах - РБК) судно было фактически отвергнуто просто на основании опасений (о коронавирусе)», - сказали в компании.
 
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