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В ВОЗ сообщили, сколько стран затронул коронавирус
28.02.2020 20:10 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
За последние 24 часа Китай сообщил о 329 случаях заражения коронавирусом. Это самый низкий показатель за месяц. В то же время за пределами Китая заразился 4351 человек в 49 странах, 67 человек умерли. Такие данные привел 28 февраля глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус,
По последним данным ВОЗ, известно о 78 959 случаях заразившихся COVID-19, включая 2791 смертельный исход. За сутки о первых выявленных случаях коронавируса сообщили Дания, Эстония, Литва, Нидерланды, Нигерия, Азербайджан, Мексика. Зафиксирован
По данным ВОЗ, 24 заразившихся в 14 странах прибыли из Италии, а 97 человек с коронавирусом, которых выявили в 11 странах, приехали из Ирана.
Организация озабочена увеличением случаев заражения в мире.
— Наши эпидемиологи постоянно следят за этими событиями, и теперь мы повысили нашу оценку риска распространения и риска воздействия COVID-19 до очень высокого на глобальном уровне, — заявил Тедрос Гебрейесус.
ВОЗ пока не видит доказательств того, что вирус свободно распространяется в сообществах.
— Пока это так, у нас все еще есть шанс сдержать этот вирус, если будут предприняты активные действия для раннего выявления случаев заболевания, изоляции и ухода за пациентами и отслеживания контактов, — считает глава ВОЗ.
Он отмечает, что ключом к сдерживанию коронавируса является разрыв цепей передачи.
Сейчас во всем мире в разработке находятся более 20 вакцин, несколько терапевтических средств проходят клинические испытания. Первые результаты ожидают через несколько недель.
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За последние 24 часа Китай сообщил о 329 случаях заражения коронавирусом. Это самый низкий показатель за месяц. В то же время за пределами Китая заразился 4351 человек в...
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