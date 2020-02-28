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В ВОЗ сообщили, сколько стран затронул коронавирус

28.02.2020 20:10 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

За последние 24 часа Китай сообщил о 329 случаях заражения коронавирусом. Это самый низкий показатель за месяц. В то же время за пределами Китая заразился 4351 человек в 49 странах, 67 человек умерли. Такие данные привел 28 февраля глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус, передает пресс-служба организации.


Фото: Reuters

По последним данным ВОЗ, известно о 78 959 случаях заразившихся COVID-19, включая 2791 смертельный исход. За сутки о первых выявленных случаях коронавируса сообщили Дания, Эстония, Литва, Нидерланды, Нигерия, Азербайджан, Мексика. Зафиксирован первый случай и в Беларуси.

По данным ВОЗ, 24 заразившихся в 14 странах прибыли из Италии, а 97 человек с коронавирусом, которых выявили в 11 странах, приехали из Ирана.

Организация озабочена увеличением случаев заражения в мире.

— Наши эпидемиологи постоянно следят за этими событиями, и теперь мы повысили нашу оценку риска распространения и риска воздействия COVID-19 до очень высокого на глобальном уровне, — заявил Тедрос Гебрейесус.

ВОЗ пока не видит доказательств того, что вирус свободно распространяется в сообществах.

— Пока это так, у нас все еще есть шанс сдержать этот вирус, если будут предприняты активные действия для раннего выявления случаев заболевания, изоляции и ухода за пациентами и отслеживания контактов, — считает глава ВОЗ.

Он отмечает, что ключом к сдерживанию коронавируса является разрыв цепей передачи.

Сейчас во всем мире в разработке находятся более 20 вакцин, несколько терапевтических средств проходят клинические испытания. Первые результаты ожидают через несколько недель.

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За последние 24 часа Китай сообщил о 329 случаях заражения коронавирусом. Это самый низкий показатель за месяц. В то же время за пределами Китая заразился 4351 человек в...
 
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