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Украинская Рада отправила в отставку генпрокурора
06.03.2020 00:46 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Верховная рада проголосовала за увольнение Руслана Рябошапки с должности генерального прокурора Украины. Как
Инициаторами голосования стали народные депутаты от фракции «Слуги народа». Рябошапку обвинили в низкой эффективности выполнения обязанностей и, как следствие, несоответствии занимаемой должности.
Сам генпрокурор заявил, что проект постановления о его отставке «построен на лжи».
— Я не стал ничьим слугой. Я был и есть независимым. А независимого прокурора нельзя заставить. Его можно только уволить. И я ухожу. Но я ухожу, чтобы вернуться, —
Отметим, согласно ст. 42 Закона Украины «О прокуратуре», генпрокурора увольняет президент Украины по согласию парламента, в частности в связи с подачей заявления о прекращении полномочий по собственному желанию.
Руслан Рябошапка проработал в должности генпрокурора всего 6 месяцев.
Накануне, напомним, Рада
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Сам генпрокурор заявил, что проект постановления о его отставке «построен на лжи».
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