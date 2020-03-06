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Украинская Рада отправила в отставку генпрокурора

06.03.2020 00:46 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Верховная рада проголосовала за увольнение Руслана Рябошапки с должности генерального прокурора Украины. Как сообщает 112.ua, соответствующее постановление решение поддержали 263 депутата.


Руслан Рябошапка. Фото: president.gov.ua

Инициаторами голосования стали народные депутаты от фракции «Слуги народа». Рябошапку обвинили в низкой эффективности выполнения обязанностей и, как следствие, несоответствии занимаемой должности.

Сам генпрокурор заявил, что проект постановления о его отставке «построен на лжи».

— Я не стал ничьим слугой. Я был и есть независимым. А независимого прокурора нельзя заставить. Его можно только уволить. И я ухожу. Но я ухожу, чтобы вернуться, — сказал Рябошапка. Он покинул парламент, отказавшись отвечать на вопросы депутатов.

Отметим, согласно ст. 42 Закона Украины «О прокуратуре», генпрокурора увольняет президент Украины по согласию парламента, в частности в связи с подачей заявления о прекращении полномочий по собственному желанию.

Руслан Рябошапка проработал в должности генпрокурора всего 6 месяцев.

Накануне, напомним, Рада отправила в отставку премьер-министра страны Алексея Гончарука, на его место был назначен Денис Шмыгаль.

 
 
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Сам генпрокурор заявил, что проект постановления о его отставке «построен на лжи».
 
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