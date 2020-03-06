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Санитайзеры, туалетная бумага, молоко. Коронавирус заставил людей в мире опустошать полки магазинов

06.03.2020 10:51 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Эпидемия коронавируса привела к смерти более трех тысяч человек, вызвала падение фондовых рынков и закрытие границ, а еще спровоцировала покупательскую панику. Она началась в феврале в Азии и перекинулась на Европу и Северную Америку по мере распространения вируса. Люди по всему миру опасаются дефицита товаров и опустошают полки магазинов, запасая туалетную бумагу, средства для дезинфекции, лекарства и продукты. Вот что происходит в разных странах.


Фото: Reuters

Россия

4 зараженных коронавирусом

В попытке защититься от коронавирусной инфекции россияне начали скупать медицинские маски (хотя они бесполезны для всех, кто не болен сам), антисептические средства и противовирусные препараты. Продажи всех этих товаров выросли в десятки и даже сотни раз. Власти пообещали регулировать цены на них, а позднее запретили вывозить из страны маски, респираторы, бинты, вату и костюмы химической защиты.

Австралия

53 зараженных коронавирусом

Австралийцы закупаются главным образом туалетной бумагой. В местном сегменте твиттера появились хэштеги #toiletpapergate и #toiletpapercrisis. Крупнейшая в стране сеть супермаркетов Woolworth ограничила продажи туалетной бумаги до четырех упаковок в руки, сеть Costco — до одной упаковки в руки. Сотрудникам магазина Big W в городе Тамворт пришлось вызывать полицию из-за покупателя, который напал на них, не сумев купить туалетную бумагу.

Свой вклад в решение проблемы с дефицитом туалетной бумаги внесла бульварная газета Northern Territory News из города Дарвин. Она выпустила номер с восемью пустыми полосами.

Великобритания

90 зараженных коронавирусом

Британцы покупают защитные средства и продукты: медицинские маски, санитайзеры, консервы, бутилированную воду, корм для животных, противовирусные препараты. Из-за ажиотажа сеть аптек Boots и сеть супермаркетов Lidl перестали продавать больше двух бутылок санитайзера в одни руки, а онлайн-супермаркет Ocado рекомендовал клиентам делать заказы за несколько дней заранее.

Подумала, что лучше заполнить буфет. Полезно подготовиться к коронавирусу.

Эксперт в области розничной торговли продовольствием, бывший директор по снабжению сети магазинов Tesco Бруно Монтейн заявил, что дальнейшая покупательская паника приведет к дефициту. Но, по словам Монтейна, у розничных сетей есть план «Б» на этот случай: они сузят ассортимент, чтобы сосредоточиться на непрерывных поставках основных товаров.

Началось! На полках лондонского супермаркета не осталось товаров первой необходимости, так как люди панически все скупают. Паста, рис, бутилированная вода, макароны быстрого приготовления…

США

129 зараженных коронавирусом

По информации аналитической компании Catalina, в США, как и в других странах, массово приобретают санитайзеры (продажи выросли на 619% к прошлому году), а также сухое молоко, отбеливатель, жидкое мыло, бобы и крупы. При этом у аналитической компании Nielsen другие данные: она утверждает, что больше всего в США выросли продажи медицинских масок и овсяного молока (более чем на 300% к прошлому году). Следом идут строительные маски, санитайзеры и термометры.

Мы в Costco. Это сумасшедший дом. В каждой тележке как будто набор для выживания, а сотрудник магазина сказал, что во всех Costco на Гавайях распродали туалетную бумагу. Один парень запасается «Маргаритой», и он тот, с кем мне хотелось бы быть рядом, когда придет коронавирус.

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