В России зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом за сутки

Источник материала: Tut.by

Три новых случая заражения коронавирусом в РФ зафиксировано за последние сутки, заявили в оперативном штабе. Заразившиеся посещали Италию в последние две недели, в настоящее время находятся в Калининградской, Белгородской и Московской областях, сообщает ТАСС .

«За последние сутки в России зарегистрировано три случая коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации: один случай в Калининградской области, один случай в Белгородской области, один случай в Московской области», — сказали в штабе, добавив, что заразившиеся посещали Италию в последние две недели.

Напомним, в Беларуси всего было зафиксировано шесть случаев коронавирусной инфекции — 4 в Минске и 2 в Витебске. Первый пациент уже вылечился . По данным на 7 марта, новых случаев зарегистрировано не было .