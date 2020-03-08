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В России зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом за сутки
08.03.2020 15:54 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Три новых случая заражения коронавирусом в РФ зафиксировано за последние сутки, заявили в оперативном штабе. Заразившиеся посещали Италию в последние две недели, в настоящее время находятся в Калининградской, Белгородской и Московской областях, сообщает
«За последние сутки в России зарегистрировано три случая коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации: один случай в Калининградской области, один случай в Белгородской области, один случай в Московской области», — сказали в штабе, добавив, что заразившиеся посещали Италию в последние две недели.
Напомним, в Беларуси всего было зафиксировано шесть случаев коронавирусной инфекции — 4 в Минске и 2 в Витебске. Первый пациент уже
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Три новых случая заражения коронавирусом в РФ зафиксировано за последние сутки, заявили в оперативном штабе. Заразившиеся посещали Италию в последние две недели,...
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