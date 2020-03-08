ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В России зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом за сутки

08.03.2020 15:54 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Три новых случая заражения коронавирусом в РФ зафиксировано за последние сутки, заявили в оперативном штабе. Заразившиеся посещали Италию в последние две недели, в настоящее время находятся в Калининградской, Белгородской и Московской областях, сообщает ТАСС.

«За последние сутки в России зарегистрировано три случая коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации: один случай в Калининградской области, один случай в Белгородской области, один случай в Московской области», — сказали в штабе, добавив, что заразившиеся посещали Италию в последние две недели.

Напомним, в Беларуси всего было зафиксировано шесть случаев коронавирусной инфекции — 4 в Минске и 2 в Витебске. Первый пациент уже вылечился. По данным на 7 марта, новых случаев зарегистрировано не было.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Три новых случая заражения коронавирусом в РФ зафиксировано за последние сутки, заявили в оперативном штабе. Заразившиеся посещали Италию в последние две недели,...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Папа Римский впервые в истории провел воскресную проповедь по видеотрансляции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

07.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
08.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика