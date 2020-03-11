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В Германии и Италии новые вспышки заболевания COVID-19. Европа закрывает школы и университеты на карантин

11.03.2020 07:10 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Более 76% от общего числа зараженных в Китае вылечились от COVID-19. По последним данным, в больницах сейчас находятся 16 тысяч человек Об этом сообщает Национальная комиссия по здравоохранению Китая.


Фото: Reuters

За последние сутки в стране подтверждено 24 новых случая заражения, 31 человек находится под наблюдением. Скончались 22 человека — все в провинции Хубэй. 1578 человек выписались из больницы.

Накануне глава КНР Си Цзиньпин посетил центр вспышки коронавируса и заявил, что Ухань и его жители заслужили звание героев за свою самоотверженную борьбу с эпидемией коронавируса.

Всего в Китае общее количество случаев заражения составило 80 778 человек, из них 3158 человек скончались и более 61 тыс. человек вылечились и были выписаны из больниц.

  • По данным ВОЗ, COVID-19 зафиксирован в 110 странах. Им заразились почти 114 тысяч человек, умерли от болезни — более 4 тысяч.
  • В Южной Корее за сутки заразились 242 человека. Крупный очаг заражения выявили в Сеуле: в одном из колл-центров заболели 90 сотрудников и члены их семей. Всего в стране отмечено 7755 случаев заболевания. Общее число летальных исходов достигло 60.
  • Резкий скачок подтвержденных случаев зафиксирован и в Германии. В течение дня 10 марта только в шести федеральных землях Германии — Северный Рейн-Вестфалия, Бавария, Баден-Вюртемберг, Гессен, а также Нижняя Саксония и Берлин — были зафиксированы еще 200 новых случаев заражения, сообщает DW.
  • Чехия объявила о закрытии всех учебных заведений страны на неопределенный срок. Запрещены массовые мероприятия численностью более 100 человек. В стране зафиксирован 41 случай заражения коронавирусом.
  • Школы, детские сады и университеты предварительно на 2 недели закрывает Греция. Тут, по данным ВОЗ, зафиксировано 89 случаев болезни
  • В Словакии на карантин закрывают только столичные школы. Введен запрет на все публичные собрания, в том числе и на церковные службы. В стране 7 случаев COVID-19.
  • Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного коронавирусом COVID-19, составило 168 человек. Всего жертвами коронавируса в Италии стал 631 зараженный. Общее число зафиксированных случаев болезни — 8514.
  • Китай окажет Италии помощь для борьбы с коронавирусом. В случае необходимости там также готовы послать группу медицинских специалистов для оказания помощи в борьбе с эпидемией. «Несмотря на то, что на данный момент Китай пока все еще сам испытывает серьезную нужду в медицинских средствах, мы, преодолевая все трудности, выделим Италии маски и другие медицинские средства, а также нарастим поставки тех материалов и оборудования, в которых Италия остро нуждается», — заявил глава МИД страны.
  • Японии за день выявлены 59 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших составляет 1277 человек, три человека умерли.
  • В США зараженных более 1 тысячи, вирус зафиксирован в 37 штатах и округе Колумбия. Не менее 31 человека умерли.
  • В Москве мэрия запретила массовые мероприятия, в которых участвуют более 5 тысяч человек. Ограничения будут действовать до 10 апреля. В городе также введен режим повышенной готовности. Согласно ему, вернувшиеся из Италии, Южной Кореи и других стран с неблагополучной коронавирусной обстановкой, обязаны сообщить властям о поездке и провести в карантине 14 дней.
  • В Беларуси вчера медики сообщили о трех новых случаях заражения коронавирусом. Таким образом, COVID-19 подтвержден у 9 человек, трое из них — выздоровели.

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Китай заявил о готовности предоставить Италии помощь для борьбы с коронавирусом. В случае необходимости там также готовы послать группу медицинских специалистов...
 
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