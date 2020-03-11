ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

У министра здравоохранения Британии коронавирус. На прошлой неделе она была на приеме у Джонсона в честь 8 Марта

11.03.2020 09:20 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Великобритании коронавирусом нового типа заразилась министр здравоохранения Надин Доррис. Об этом 11 марта сообщает Guardian.


Фото: Reuters

Доррис стала первым членом британского парламента, у которого подтвердили коронавирус. Она сказала, что уже приняла все меры предосторожности и находится на карантине в своем доме.

Служба общественного здравоохранения Англии начала отслеживать людей, с которым контактировала Доррис. Guardian отмечает, что на прошлой неделе она была на приеме у премьер-министра Бориса Джонсона в честь Международного женского дня.

Издание пишет, что из-за коронавируса ходили слухи о возможной приостановке работы парламента, но в руководстве страны говорят, что таких планов сейчас нет.

Всего в Великобритании зарегистрировали 382 случая заражения новым коронавирусом, его жертвами стали шесть человек. В мире число зараженных вирусом, вспышка которого началась в конце декабря 2019 года в Китае, превысило 119 тысяч человек, погибли от него больше четырех тысяч человек. При этом выздоровели больше 65 тысяч.

Больше всего случаев заражения зафиксировали в Китае — 80,9 тысяч, а также в Италии, там число инфицированных достигло 10 тысяч. В Иране коронавирус выявили у 8 тысяч человек. В России зарегистрировано 20 случаев заражения.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Служба общественного здравоохранения Англии начала отслеживать людей, с которым контактировала Доррис.
 
Новости дня
Новости в мире
 
Прокурор по делу MH17 заявила о видевшем «русских солдат» свидетеле
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

10.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
11.03.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика