У министра здравоохранения Британии коронавирус. На прошлой неделе она была на приеме у Джонсона в честь 8 Марта

Источник материала: Tut.by

В Великобритании коронавирусом нового типа заразилась министр здравоохранения Надин Доррис. Об этом 11 марта сообщает Guardian.



Фото: Reuters

Доррис стала первым членом британского парламента, у которого подтвердили коронавирус. Она сказала, что уже приняла все меры предосторожности и находится на карантине в своем доме.

Служба общественного здравоохранения Англии начала отслеживать людей, с которым контактировала Доррис. Guardian отмечает, что на прошлой неделе она была на приеме у премьер-министра Бориса Джонсона в честь Международного женского дня.

Издание пишет, что из-за коронавируса ходили слухи о возможной приостановке работы парламента, но в руководстве страны говорят, что таких планов сейчас нет.

Всего в Великобритании зарегистрировали 382 случая заражения новым коронавирусом, его жертвами стали шесть человек. В мире число зараженных вирусом, вспышка которого началась в конце декабря 2019 года в Китае, превысило 119 тысяч человек, погибли от него больше четырех тысяч человек. При этом выздоровели больше 65 тысяч.

Больше всего случаев заражения зафиксировали в Китае — 80,9 тысяч, а также в Италии, там число инфицированных достигло 10 тысяч. В Иране коронавирус выявили у 8 тысяч человек. В России зарегистрировано 20 случаев заражения.