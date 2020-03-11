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Россия ограничивает авиасообщение с Германией, Испанией, Италией и Францией

11.03.2020 20:01 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Россия в целях нераспространения коронавируса с 13 марта временно ограничивает авиасообщение с Италией, Германией, Испанией и Францией. Об этом журналистам сообщили в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией на территории России.


Фото с сайта аэропорта Шереметьево

«(Принято решение — прим. ТАСС) временно ограничить пассажирские воздушные перевозки с территории Российской Федерации на территорию Итальянской Республики, Федеративной Республики Германия, Королевства Испания, Французской Республики и в обратном направлении», — говорится в сообщении.

Российские авиакомпании смогут выполнять прямые рейсы только из терминала F Шереметьево в Рим, Берлин, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Мадрид, Барселону, Париж. Ранее в среду «Аэрофлот» объявил о масштабном сокращении рейсов в эти страны.

 
 
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Россия в целях нераспространения коронавируса с 13 марта временно ограничивает авиасообщение с Италией, Германией, Испанией и Францией.
 
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