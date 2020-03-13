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В Китае рекордно низкое число заразившихся за сутки. В Европе и Беларуси - всплеск новых случаев COVID-19

13.03.2020 06:56 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Италии от коронавируса умерли практически столько же, сколько и выздоровели. Во Франции количество заразившихся за сутки увеличилось почти на 600. Ободряющие новости приходят лишь из Китая.


Фото: Reuters

В КНР за сутки выявили лишь восемь новых случаев заражения — это самое низкое число с начала эпидемии в стране. Умерли семь человек. 1318 человек вылечены и выписаны из больниц, сообщает сообщает Национальная комиссия по здравоохранению Китая.

Общее число заболевших в Китае достигло 80 813 человек, выздоровели 64 111, умерли 3176.

  • В Италии число жертв коронавируса превысило тысячу человек, сообщает местный Минздрав. За сутки зафиксировано почти 3000 новых случаев заражения. Общее их количество — 15 113. Были исцелены 1258 человек.
  • Во Франции с понедельника, 16 марта, закрывают сады, школы и университеты «до дальнейшего уведомления». Число заразившихся за сутки увеличилось почти на 600 — до 2876 человек, число жертв превысило 60.
  • В Германии число заразившихся за сутки увеличилось на 290 человек и составило 2369. Умерли 5 человек. Ангела Меркель в четверг согласовала с премьер-министрами федеральных земель ряд конкретных мер. Так, должны быть отменены все запланированные мероприятия с числом участников более 1000 человек, а также «все необязательные мероприятия», где численность присутствующих не будет превышать 1000 человек. Вопрос о закрытии садов и школ будут рассматривать местные власти.
  • В Норвегии с 12 марта ввели 14-дневный карантин для всех, кто после 27 февраля вернулся и возвращается не из стран Скандинавии. Туристам рекомендуют пока не приезжать в Норвегию, иначе они рискуют попасть в такой же 14-дневный карантин. По данным ВОЗ, в стране подтверждено 277 случаев.
  • В Швеции отменены массовые мероприятия с участием более 500 человек. Решение о закрытии школ на карантин пока не принято. В стране зафиксировано 683 случая заражения коронавирусом.
  • Правительство Чехии приняло решение с 14 марта во всех дипломатических представительствах Чешской Республики, включая визовые центры приостановить прием заявлений на получение шенгенских виз и долгосрочных виз. Меры также касаются членов семей граждан ЕС. Накануне страна объявила о введении на 30 дней режима ЧС. В Чехии зарегистрировано 96 случаев коронавируса.
  • Латвия объявила о введении режима ЧС. Обучение в школах и вузах будет проходить удаленно. Детские сады смогут посещать только те дети, родители которых не посещали затронутые новым коронавирусом страны и не контактировали с такими лицами. Временно также прекращаются все занятия образования по интересам и в спортивных секциях. Запрещаются все публичные мероприятия численностью свыше 200 человек. Правительство призывает граждан не выезжать за пределы страны. В стране подтверждено 16 случаев инфицирования
  • В России выявили еще шесть случаев заражения. Общее число заболевших — 34 человека. Из Германии и Испании до 19 марта планируют вывезти находящихся там россиян. С пятницы, 13 марта, Россия приостановит пропуск через границу граждан Италии.
  • В Украине количество инфицированных COVID-19 возросло до трех: вирус обнаружили у пенсионерки из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого вернулась из Италии в течение последних 14 дней.
  • Армения с пятницы закрывает на карантин все образовательные учреждения, как долго продлится карантин пока неизвестно. Число заразившихся коронавирусом в стране достигло шести человек. Пятеро из них граждане Армении, один — гражданин Италии.
  • В США закрывают Диснейленд. В Нью-Йорке и всем окружающем штате введен режим ЧС. Закрыты театры Бродвея, закрывают музеи. Число подтвержденных случаев коронавируса в стране составило 1663.
  • В Беларуси до 6 апреля ограничат проведение культурно-массовых, спортивных и научных мероприятий с международным участием. По данным на вечер 12 марта, в больницах Беларуси находится 21 человек с лабораторно подтвержденным РНК коронавируса. Днем ранее было известно о 12 зарегистрированных случаях.

 
 
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В КНР за сутки выявили лишь восемь новых случаев заражения - это самое низкое число с начала эпидемии в стране. Умерли семь человек. 1318 человек вылечены и выписаны...
 
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