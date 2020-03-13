В Китае рекордно низкое число заразившихся за сутки. В Европе и Беларуси - всплеск новых случаев COVID-19

Источник материала: Tut.by

В Италии от коронавируса умерли практически столько же, сколько и выздоровели. Во Франции количество заразившихся за сутки увеличилось почти на 600. Ободряющие новости приходят лишь из Китая.



Фото: Reuters

В КНР за сутки выявили лишь восемь новых случаев заражения — это самое низкое число с начала эпидемии в стране. Умерли семь человек. 1318 человек вылечены и выписаны из больниц, сообщает сообщает Национальная комиссия по здравоохранению Китая.

Общее число заболевших в Китае достигло 80 813 человек, выздоровели 64 111, умерли 3176.

В Италии число жертв коронавируса превысило тысячу человек, сообщает местный Минздрав . За сутки зафиксировано почти 3000 новых случаев заражения. Общее их количество — 15 113. Были исцелены 1258 человек.

число жертв коронавируса превысило тысячу человек, сообщает местный . За сутки зафиксировано почти 3000 новых случаев заражения. Общее их количество — 15 113. Были исцелены 1258 человек. Во Франции с понедельника, 16 марта, закрывают сады, школы и университеты «до дальнейшего уведомления». Число заразившихся за сутки увеличилось почти на 600 — до 2876 человек, число жертв превысило 60.

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число заразившихся за сутки увеличилось на 290 человек и составило 2369. Умерли 5 человек. Ангела Меркель в четверг с премьер-министрами федеральных земель ряд конкретных мер. Так, должны быть отменены все запланированные мероприятия с числом участников более 1000 человек, а также «все необязательные мероприятия», где численность присутствующих не будет превышать 1000 человек. Вопрос о закрытии садов и школ будут рассматривать местные власти. В Норвегии с 12 марта ввели 14-дневный карантин для всех, кто после 27 февраля вернулся и возвращается не из стран Скандинавии. Туристам рекомендуют пока не приезжать в Норвегию, иначе они рискуют попасть в такой же 14-дневный карантин. По данным ВОЗ, в стране подтверждено 277 случаев.

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